D4vd涉謀殺肢解14歲女友　短訊揭女方13歲懷孕曾多次墮胎

現年21歲的美國樂壇新星D4vd名下的Tesla電動SUV去年被發現有一具遭肢解腐屍，證實死者為其14歲女友Celeste Rivas Hernandez。D4vd因涉嫌謀殺被捕，並被控一級謀殺、與未滿14歲人士進行猥褻行為以及毀壞屍體罪。案件仍在審訊中，據外媒7月25日報道，控方在庭上公開Celeste生前與D4vd的訊息紀錄，顯示她13歲時懷有D4vd的骨肉，其後墮胎。控方指，D4vd動殺機的原因是想防止她泄露兩人之間的性關係。

D4vd車尾箱內藏肢解女屍 歌詞MV高度吻合「殺人過程」樂迷感心寒

Z世代創作歌手d4vd（原名David Anthony Burke）憑《Romantic Homicide》、《Here With Me》等歌曲爆紅，曾擔任Billie Eilish演唱會的開場嘉賓，音樂深受年輕人歡迎。（Getty Images）

D4vd於今年4月16日，因涉嫌謀女友Celeste Rivas被捕。（Getty Images）

短信記錄揭死者曾為D4vd多次墮胎

據英國廣播公司（BBC）報導，控方在庭上公開死者Celeste Rivas Hernandez的短訊紀錄，顯示Celeste早於11歲時，兩人透過網絡認識，當時D4vd則為17歲。短訊證明Celeste在13歲時懷孕，之後墮胎，D4vd曾為此道歉，並表示很抱歉讓她承受這一切，而Celeste當時回應：「我們都沒能力照顧孩子，這樣對大家都好，不是嗎？」然後D4vd問：「我媽媽總是向我說，若遇到這情況，一定要問這問題……孩子是我的，對嗎？」少女回應「當然是你的。」

Celeste死因曝光，法醫裁定死因為多處穿透刺傷。（Getty Images）

D4vd疑似犯案動機曝光

控方表示，其後D4vd在2024年6月再發短訊給Celeste，寫道：「就讓這次墮胎成為我們最後一次，直到我們懷上真正的孩子……」控方表示，兩人其後在同年11月「分手」，但仍保持聯絡，不過在Celeste死前一晚，兩人疑似爆發爭執，有指是Celeste懷疑D4vd與其他女子的關係。控方認為D4vd犯案的動機是因為Celeste威脅揭露兩人關係，而與未成年少女發生關係將會毀滅其事業。不過對於被控一級謀殺、與未滿14歲人士進行猥褻行為以及毀壞屍體罪等，D4vd一概否認控罪。