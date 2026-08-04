IdG Bubbles首度水著Look攻陷水上樂園　7成員7款造型性感升溫

IdG Bubbles 出道至今未夠一年，已推出6首作品，而為迎接炎熱嘅夏季，特別推出第7首全新本地創作歌曲《夏日狂閃》。



IdG Bubbles成員名稱:左起: 家鑾、Cindy、Kathy、Anesa、夢月、YoYo、小倬。（公關提供）

《夏日狂閃》 以夏日為主題

是次歌曲《夏日狂閃》除了以夏日為主題，其靈感概念亦來自於網絡上熱話，稱IdG Bubbles的粉絲以閃光燈閃出名堂，亦笑稱IdG Bubbles成為「閃燈女團」為主題，成員Anesa稱：「歌詞裡面有幾句係「影我影我」及「閃呀閃呀」，好似形容係我哋啲粉絲咁樣，亦希望我哋呢首歌可以同歌詞一樣無規範，開開心心去玩。」

Cindy、Anesa。（公關提供）

歌曲《夏日狂閃》以夏日為主題。（公關提供）

7位成員首度以水著Look上陣

而今個MV特別之處係榮幸得到海洋公園水上樂園允許，在開園前無人時段入內拍攝。而7位成員，包捨：Cindy 、Anesa、小倬、Kathy、Yoyo、夢月及Kaluen更首度以水著look參與拍攝，務求令整個MV的熱度升溫。Cindy稱：「為咗拍呢個MV，我哋特登親自揀選7款唔同顏色及盡顯各自風格嘅水著示人。小倬續說：「拍攝當日真係玩得好開心，因為真係無諗過可以响水上樂園拍MV，我哋當初聽到嘅時候已經好興奮。」Anesa稱：「今次應該係玩得最開心嘅一個MV，原本都擔心化妝同頭髮濕咗會係點，但因為真係好好玩，我哋都冇理太多，反而出嚟個效果好自然。」Kathy興奮地說：「我哋有一部份係要自拍玩急流漩渦，導演原本看完已經收貨，但因為我哋貪玩，希望再嚟多一個，而我哋嘅尖叫聲，仲俾現場嘅工作人員笑我哋差啲爆咪。」被問到著水着拍MV有冇壓力，7位女生搶住回答：「未拍之前都怕有點尷尬，而拍攝當日天氣好好，環境又好玩，所以冇得驚太多，而我哋亦都不經不覺曬黑咗，但係唔緊要啦，最緊要出嚟效果好同埋呢個MV真係好好玩。」

7成員7款造型性感升溫。（公關提供）

7位成員首以水着示人。（公關提供）