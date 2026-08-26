Dolly Parton離世｜被鬧俗氣50年　堅持自我：咁cheap都要好多錢

桃莉·巴頓（Dolly Parton）的家人與經紀人宣布，這位美國鄉村樂天后在「與癌症短暫搏鬥」後，於8月25日在納許維爾（Nashville）離世，享年80歲。總統特朗普甚至下令全美所有國旗降半旗一周，以紀念她。在主流審美崇尚優雅與矜持的娛樂圈裡，她始終反其道而行，以誇張假髮、濃妝、超大胸圍、長假睫毛與高跟鞋武裝自己。半個世紀以來，即便屢遭批評低俗、俗氣甚至Cheap，她也從不在意。因為世人眼中的「Cheap」，正是她從小追求的理想，也是她一生最堅定的自我選擇。

美國鄉村音樂女王Dolly Parton辭世，享壽80歲。（GettyImages）

半個世紀以來，Dolly Parton屢被批Cheap。（GettyImages）

半個世紀以來，Dolly Parton屢被批Cheap。（GettyImages）

小時候的理想：長大後我要做「垃圾」

桃莉·巴頓出生於美國的極貧家庭。在她幼年時對美麗的啟蒙，來自鎮上一位打扮招搖、被居民稱為「鎮上流浪婦（Town Tramp）」或「垃圾（Trash）」的女子。當大人們帶有偏見地唾棄對方時，小桃莉卻被那耀眼的金髮與妝容深深吸引，並在心中暗發誓言：「這就是我長大後想成為的樣子，我要成為垃圾！」她將這種視覺風格定義為「鄉下姑娘對奢華的美麗見解」，哪怕全世界都說這很低俗，對她而言，自己覺得好看才最重要。

Dolly Parton從小被耀眼的金髮與妝容深深吸引。（GettyImages）

她將這種視覺風格定義為「鄉下姑娘對奢華的美麗見解」。（GettyImages）

世俗的偏見、傲慢與審判

1977年主持人芭芭拉·華特斯（Barbara Walters）在訪問中開門見山質疑：「你是個笑話嗎？你非得穿成這樣嗎？」直接斷言世人會因為外表而不認真對待她的才華。桃莉承認自己標誌性的造型是有目的的，這幫助她吸引了人們的注意力，讓她能夠展現自己真實的內在品質和性格，更直言：「一旦他們克服了對我誇張外表的震驚，他們就會發現我身上也有一些值得欣賞的地方。」

在接受podcast節目《WorkLife with Adam Grant》時，桃莉回憶起她早期的許多批評者都告訴她，如果她想在音樂界取得成功，就必須改變自己的形象，別看起來太Cheap。1975年桃莉發行單曲《The Bargain Store》曾一度被多家鄉村音樂電台停播，原因是電台節目策劃人員誤將歌詞「you can easy affordable the price（你完全可以負擔得起這個價格）」解讀為性暗示。儘管電台播放量有所下降，這首歌仍然在1975年4月登上了美國鄉村單曲榜榜首。

Dolly Parton出席第58屆CMA Awards（GettyImages）

以高情商反擊：咁cheap都要好多錢

桃莉最著名的一句話就是：「It costs a lot of money to look this cheap!（想看起來咁cheap，其實要好多錢！）」作為史上最成功的女性詞曲創作者，她寫下了〈Jolene〉（1973）與〈I Will Always Love You〉（1973）兩首世紀名曲。她共獲得11座葛萊美獎、55項葛萊美獎提名、三座艾美獎殊榮。曾有26首歌曲登上billboard鄉村音樂排行榜榜首，創下女歌手的最高紀錄。她職業生涯中共有42張專輯進入鄉村音樂排行榜前十，創下所有歌手的最高紀錄，並且在過去40年中，她共有110首單曲上榜。桃莉·巴頓用一生演繹了何謂真正的「活出自我」，她坦然擁抱大眾眼中的「Cheap」，並將這份被貶低的外觀，扭轉為不可複製的女性力量。