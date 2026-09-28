F✦FOREVER演唱會2026台北｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：亞瑟 多娜
出版：更新：
由言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信組成的F✦FOREVER《恆星之城》演唱會將於2026年11月28-29日(六-日) 在台北大巨蛋Taipei Dome舉行，會在台新Richart卡友優先開賣門票，並會在拓元售票開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
F✦FOREVER演唱會2026台北 | 詳情
演唱會日期：2026年11月28-29日(六-日)
演唱會時間：晚上7時
演唱會地點：台北大巨蛋 Taipei Dome
門票價錢：暫未公布
F✦FOREVER演唱會2026台北 | 台新Richart卡友優先購票
優先訂票渠道：拓元售票
門票發售時間：2026年10月4日（周一）下午13時
注意：台新Richart卡友專區，信用卡含簽帳金融卡優先購票
F✦FOREVER演唱會2026台北 | 公開售票
公開發售平台：拓元售票
公開開賣日期：2026年10月4日（周一）
公開開賣時間：下午14時
F✦FOREVER演唱會2026台北 | 座位表
台北大巨蛋演唱會座位表僅供參考，實際以官方發布為準。