F✦FOREVER演唱會2026台北｜門票優先公售攻略＋購票連結＋座位表

由言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信組成的F✦FOREVER《恆星之城》演唱會將於2026年11月28-29日(六-日) 在台北大巨蛋Taipei Dome舉行，會在台新Richart卡友優先開賣門票，並會在拓元售票開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

F✦FOREVER由言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信組成。（IG@binmusic.ig）

F✦FOREVER演唱會2026台北 | 詳情

演唱會日期：2026年11月28-29日(六-日)

演唱會時間：晚上7時

演唱會地點：台北大巨蛋 Taipei Dome

門票價錢：暫未公布

F✦FOREVER演唱會2026台北 | 台新Richart卡友優先購票

優先訂票渠道：拓元售票

門票發售時間：2026年10月4日（周一）下午13時

注意：台新Richart卡友專區，信用卡含簽帳金融卡優先購票

F✦FOREVER演唱會2026台北 | 公開售票

公開發售平台：拓元售票

公開開賣日期：2026年10月4日（周一）

公開開賣時間：下午14時

F✦FOREVER（IG@binmusic.ig）

F✦FOREVER演唱會2026台北 | 座位表

台北大巨蛋演唱會座位表僅供參考，實際以官方發布為準。