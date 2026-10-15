呂思緯邀Energy牛奶助陣《暴風》MV　化身都會菁英大騷專屬舞步

鼓鼓呂思緯於五月推出個人第四張創作專輯《Vitamin G》，宣傳行程持續邁入第六個月，10月14日再推出專輯第五支MV《暴風》，特別邀請他的「NG小分隊」隊長、Energy的牛奶跨刀演出！兩人化身都會型男，在城市街頭自在漫遊、隨音樂起舞，更一起為《暴風》設計專屬舞蹈，牛奶笑說：「雖然我們叫NG小隊，但我們跳舞是很熱血、都不NG的！」《暴風》MV已於鼓鼓呂思緯官方YouTube頻道上線。

鼓鼓邀Energy牛奶助陣《暴風》MV！「NG小分隊」搭檔編舞跳Chill感.。（公關提供）

「NG小分隊」合體操刀專屬舞蹈

鼓鼓與牛奶私下經常相約練舞、拍攝舞蹈Reels，有次牛奶在直播中聽到《暴風》後便欲罷不能，鼓鼓也順勢邀請他加入MV拍攝，難得遇上如此適合跳舞的歌曲，牛奶也義不容辭地答應！兩人更共同為歌曲設計舞蹈，牛奶先以Old School Hip Hop風格發想，再由鼓鼓將腦海中的舞步重新組合、調整，打造出一套Chill感十足的舞蹈。談起兩人的舞蹈默契，牛奶笑說：「我們跳得很隨性，重點就是不完美、拍子不準才是一種風格！」鼓鼓則爆料：「我們拍Reels前都練好準備要拍了，結果跳完發現奶哥都會故意玩一些拍子！」牛奶也分享，跳舞其實就是身體與節拍之間的互動，隨著音樂自然產生的律動，反而能讓舞蹈呈現更多不同的可能性。這次兩人也將這份自在、隨性的默契帶進《暴風》MV，讓舞蹈與歌曲R&B的浪漫氛圍相互交織，展現獨有的音樂律動與風格。

「NG小分隊」合體為《暴風》編排舞蹈。（公關提供）

化身都會型男開箱相信音樂新大樓

《暴風》MV更首度開箱相信音樂位於南港的全新辦公大樓，帶領歌迷搶先直擊接待大廳與停車場，兩人也難得換上俐落的上班族正裝造型，體驗一日都會菁英的日常。拍攝空檔，鼓鼓與牛奶穿梭在辦公大樓間，被同事笑稱彷彿置身華爾街的專業人士，讓牛奶忍不住幽默自嘲：「我們只能說是華西街菁英！」難得展現不同於舞台上的時尚都會感；除了全新辦公大樓外，MV取景也踩點近期在Threads上累積超過200萬點閱、引發熱烈討論的南港機廠社會住宅空中跑道，鼓鼓漫步在醒目的紅色跑道上，隨著音樂自在舞動，一邊享受悠閒愜意時光，一邊將絕美夜景盡收眼底，愜意氛圍為MV增添不少亮點。

鼓鼓搶先解鎖全新辦公室！攜手牛奶穿梭辦公大樓 化身「華西街菁英」。（公關提供）

開直播獻唱多首神曲零距離寵粉

《暴風》MV首播當下，鼓鼓與牛奶也開啟社群直播，陪伴歌迷一起第一時間看MV，也分享拍攝過程中的幕後趣事。兩人更現場示範《暴風》舞蹈，有歌迷敲碗想看牛奶跳《暴風》最初的Demo版本舞蹈，牛奶卻笑說：「我全部忘記了！」讓鼓鼓忍不住在一旁笑喊：「這樣就各跳各的！我跳一版你跳一版，就真的超不整齊了！」逗趣互動讓直播笑聲不斷。兩人現場加碼教學《比就比就比》舞步，隨後更接連獻唱《暴風》、《警戒線》及《透明傘》，讓直播充滿笑聲與驚喜。直播尾聲，兩人更驚喜加碼送出拍立得給歌迷，只要在《暴風》MV下方留言就有機會獲得親簽拍立得，邀請大家一起欣賞MV分享觀後感，感受鼓鼓與牛奶滿滿的舞蹈魅力。