MIRROR演唱會門票火速售罄　花姐認加場難：要12個人一齊已經好難

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-25 16:05

男團MIRROR兩周年演唱會《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》今早（25/3）10時公開發售，在限聚令下，場地只能開放一半座位，眾多「鏡粉」一票難求。MIRROR Facebook專頁亦在四小時後宣布門票售罄，並稱正積極考慮加場。

《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》三場演唱會門票已經售罄。（MIRROR Facebook圖片）

直擊MIRROR兩周年演唱會公開發售 系統繁忙等足一個鐘都未買到

MIRROR演唱會門票4小時售罄稱考慮加場 網上黃牛飛最貴達$8,000

經理人花姐（黃慧君）接受《香港01》訪問時，談到今日開售時情況，她指最擔心的是售票系統過於繁忙，令一眾「鏡粉」撲空。不過，她強調這個情況在快達票、城市電腦售票網等售票平台十分普遍：「好多人話成朝都上唔到個網，其實唔係網站嘅問題，呢件事其實經常發生，但係當發生喺自己身上嘅時候，原來真係會好緊張。」她又談到門票同樣在今日於另一平台MOOV Shop開售，她指該平台購票過程順暢，約一小時已經賣出所有套票。

花姐最擔心並非票房，而是歌迷因技術故障而未能購票。（資料圖片）

有別其他歌手在售罄後隨即宣布加場，這次MIRROR稱要經考慮後才決定是否加場，當中要顧及什麼因素？花姐認為，除了場地、工作人員檔期許可外，亦要考慮MIRROR全體成員會否有工作撞期，坦言要加場有一定難度：「我哋當然係想加場，已經進行緊討論，但係要MIRROR 12個人一齊已經好難，如果加場就要睇下佢哋各自嘅工作，同劇組傾，同埋我哋要開始準備拍綜藝，用十幾日時間，所以真係要考慮好多嘢。」

MIRROR成員各自都有工作，要12個人合體有一定難度，這亦是花姐考慮最後會否加場的因素之一。（資料圖片）

面對歌迷集氣，期待下次進軍紅館，花姐直言：「唔係話開就開！」時間上，如果要開紅館演唱會，就要提早一年入紙申請，不過花姐卻指從未想過要安排MIRROR開紅館騷：「我唔係懷疑MIRROR嘅能力，但係我覺得開演唱會要有步驟，要有經驗。當然依家我都會諗『早知開紅館』，但係我想佢哋更加熟悉舞台上面表演嘅感覺，喺九展習慣咗點面對觀眾，再諗下開四面台，之後先會有全盤準備去開紅館。」

花姐認為MIRROR舉辦演唱會要按部就班。（資料圖片）

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售罄消息未公布，網上即有「黃牛黨」高價兜售門票。花姐強調這是不合法行為，呼籲樂迷切勿買「黃牛票」：「唔係淨係MIRROR，就算係邊個歌手開演唱會，佢哋都唔應該咁猖狂。之後真係加到場嘅，我唔敢肯定可以幫到幾多，但係你去幫襯『黃牛』就即席幫咗佢，鼓勵佢哋繼續。」