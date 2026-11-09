阮兆祥翻唱學友名曲展超班唱功　深厚底蘊被揭天后彭羚曾為其和音

撰文：河伯
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現年59歲的阮兆祥（祥仔）為無綫「福祿壽」的扮嘢能手，近年積極開拓內地市場，進駐抖音直播帶貨界，在競爭激烈的帶貨市場分一杯羹，去年更在廣州出席頒獎禮，勇奪「2025年度滋補健康產業卓越達人獎」。然而，外界往往因其精湛的喜劇形象，而忽略了他深厚的歌唱功力；近日祥仔遠赴加拿大舉行慈善巡唱，深情飆唱「歌神」張學友經典名曲《只想一生跟你走》，「吞CD級」的完美演繹瞬間震撼全場，引發全網瘋狂洗版！

阮兆祥。（IG@yuenlouis）

深情飆唱《只想一生跟你走》零音準瑕疵

日前阮兆祥現身大多倫多舉行一連兩場慈善喜劇演唱會，將歡笑帶給海外華人之餘，更身體力行將收益捐予當地的頤康基金會行善。從網上曝光的現場片段可見，祥仔一身筆挺西裝大方登場。當《只想一生跟你走》前奏響起，他一開口便展現極具穿透力的歌唱底蘊，聲線厚實溫潤，咬字絲絲入扣，由低沉鋪陳一路推至副歌高潮，爆發力十足，全程「零音準失誤」，專業級表現令全場觀眾大感驚艷，紛紛舉機拍片留念。

深情演唱《只想一生跟你走》。（threads影片截圖）
全程「零音準失誤」。（threads影片截圖）
「吞CD級」的完美演繹。（threads影片截圖）

樂壇天后彭羚曾為其和音

祥仔的唱功其實早有殿堂級淵源。早在1985年，他便參加第二屆全港十九區業餘歌唱比賽勇奪季軍，而當屆的冠軍正是李克勤，同場勁敵更有草蜢成員蔡一智，足見其歌唱實力絕非等閒之輩。此外，樂壇天后彭羚初期以和音歌手身份發展，早於1989年便曾為阮兆祥的歌曲《我心深處》擔任和聲，二人更攜手合唱該首經典粵語對唱歌，足證祥仔在香港主流樂壇早已是資深唱將級別。

第二屆全港十九區業餘歌唱比賽冠軍正是李克勤。（IG@hacken1206）
彭羚曾為阮兆祥的歌曲《我心深處》擔任和聲。（QQ音樂）

演唱片段在各大社交媒體瘋傳後，旋即引來大批網民留言激讚：「勁」，更有不少人封他為「隱世歌手」，笑言「福祿壽成日show歌喉」。

不少網民留言激讚阮兆祥的唱功。（IG@yuenlouis）
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