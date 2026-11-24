粵劇女文武生文華的「天馬菁莪粵劇團」成立26年，去年她籌備25周年演出計劃，因為訂場困難，到今年11月19-23日才能在沙田大會堂演出。她找來當紅花旦林穎施拍檔，還邀請新劍郎丶廖國森 丶温玉瑜、符樹旺等一齊演出5日6場，包括《夢龍與春香》、《洛神》、《販馬記》、《媚香留情》、《夢斷香銷四十年》。文華特別喜歡任白的戲，所以今次特別選了任白的《洛神》、《販馬記》。她知道新劍郎已減少演出，「難得今次肯參演，演曹丕，能夠同台演出好榮幸，學到不少東西！」

文華（右）領獎時與頒獎嘉賓合照！（公關提供）

演藝同門師姊妹默契十足

至於請花旦林穎施做拍擋，她笑言：「她有許多戲迷呀，同時從舊年開始，我哋第一套《六月雪》，跟住《獅子山下》，合作好愉快。她的聲線，功架身形各樣都很好，唱得非常好。加上我們身段上很合襯，我們一齊跟同一個老師，在演藝學院都是學北派。在學院派排戲方式相似，對舞台要求都同好似，演來都好開心。今次選的劇生旦戲比較平均，花旦好唱得，揀幾套都是花旦好重戲。」

文華（左)林穎施（右）在「洛神」中一幕。（公關提供）

文華圓夢挑大樑

如今文華的天菁莪馬粵劇團成立25年，她說：「一路走來真不容易，希望趁著25周年令自己圓夢，和給自己一個交代，行內人認為能獨擔大樑，就要孭起一次演5日6場全套劇的大戲，此標準為考量是你的號召力和功力，能否配得上是一個有所成就的花旦、文武生。而且帶領個劇團都二十幾年了，都希望個劇團俾多些人認識。」所以她這次傾力做一次完成夙願。

文華（後）遇上粵劇名前輩羅艷卿（前右）和戲曲大師楊麗紅（前左），特上前問候！（公關提供）

原來文華入行有廿五年歷史，她由寫劇本開始，到舞台監督，從幕後到幕前演出，只是她培養的學生另有安排，只好親自上陣一試，她喜歡任劍輝，所以選擇反串文武生，結果一做廿多年。廿幾年來由做二、三線角色開始，到擔正演出已經不少了，二十幾年對一個演員的確資深了，只是自己欠缺宣傳，加上出道時期行業氛圍新人要揚名出頭就要慢慢捱，要磨練十多年才有人知道。

文華（左）穎施（右）穿上大婚華麗服飾出場！（公關提供）

文華傾盡積蓄守護女文武生傳統

文華的強項是寫劇本，做舞台製作，是劇團的藝術總監，舞美及燈光設計。如今要兼顧幕前，她形容自己25年來生活只有粵劇。寫劇本做戲賺不了多少錢，將過去做消防員賺的錢都放在劇團，她有兩個堅持，第一女文武生是香港粵劇的一個特色，不希望其消失，她除了自己做外還有心願培養新演員，雖然曾經有新人半途離開，但她心意未變。「其實要搵一個人有潛力，又肯好長時間同你一齊去捱很難，唯有自己再努力啲，能盡自己嘅能力做多幾年係幾年。女文武生是想做任姐那一派，喜歡做唐滌生的五大名劇。」

文華的扮相十分吸引。（公關提供）

文華推動「不斷幕」搶裝考驗幕後極限

「第二，有些戲好想用我自己的方式編排，用自己的方法去演，做傳統戲都好希望有一個不『斷氣』的方式進行（即唔落幕嘅做法），只設中場休息。 睇傳統做法會不停有落前幕去間住每場戲，她的戲基本上不會一氣呵成，思路不會斷。而且時間上節省，套戲不用11點才完場，方便觀眾。」有這想法是因為她自小睇大戲時很怕等每場中間落幕，影響氣氛。 所以當自己起班就開始做不斷幕。 「但這樣必須要早一日入台排練，排位，會加重成本都依然要堅持，要好沉得住氣。」

文華（左）與新劍郎（右）演對手戲！（公關提供）

「對演員最大嘅難度要趕轉妝，需要要編劇以劇情上配合，讓演員有時間快速轉裝，每一個同我合作嘅花旦，其他演員都知道我的習慣，藝術目標，大家一定要配合，如果不配合我就情願不合作，好感恩大家都願意。」她的強項是熟悉劇團運作和製作，要兼顧幕前幕後她應付自如，連音響燈光點樣處理，舞台點樣可以變景得容易些都懂。她多謝以往的經歷，劇團初成立她請內地導演來幫處理，在他們身上都學很多知識，累積了經驗。

組劇團壓力當然來自現實起班經費，她目前是盡可能多做，希望觀眾對戲曲欣賞。文華透露明年會去桂林做一個交流活動，帶很地道的香港粵劇去演出，亦會有用投影動畫做舞台效果。