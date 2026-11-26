現年36歲的Taylor Swift橫掃14座格林美獎，及破紀錄33座MTV音樂錄影帶大獎，2026年更入選詞曲作者名人堂，巡演經濟效應席捲全球。她憑藉坦率情感創作、多變曲風及極致寵粉互動，從鄉村少女蛻變為樂壇天后。不過近日美國時尚雜誌《Vanity Fair》卻登出一篇名為《The Mastermind》的長篇調查報道，雖然全文未有點名，但以「巨星」影射美國流行天后Taylor Swift，指控她長期營造自己為「孤獨受害者」的姿態，更有兩名舊同學爆出Taylor曾是欺凌者，在學生時期及樂壇存在欺凌與排擠他人的行為，引發全球粉絲及網民熱議。

Taylor Swift橫掃14座格林美獎及破紀錄33座MTV音樂錄影帶大獎，2026年更入選詞曲作者名人堂，巡演經濟效應席捲全球。（IG/@taylorswift）

Taylor Swift被舊同學爆曾是欺凌者

《Vanity Fair》記者May Jeong在報道中訪問了Taylor中學時期的舊同學與老師，文章指控Taylor歪曲了她在特權下成長經歷和童年欺凌，並以保密協議來阻止她圈子裏的人公開談論這件事。Taylor在過去受訪時，曾聲稱在學校被排擠，午餐時朋友都移坐到其他地方避開她。昔日音樂老師Sharon Luyben就此作出反駁，並指當時學校餐廳採固定座位制，根本不可能隨意換位，但讚揚Taylor是一位了不起的學生。

Taylor Swift被舊同學爆曾是欺凌者。（IG/@taylorswift）

樂壇高層指Taylor排擠同行？

舊同學Chanice Skinner直言Taylor當年在學校其實是風雲人物一員，並表示若果不屬於她朋友圈，在她眼中就像不存在一樣，甚至反指她才是欺凌者，更認為她能成名全靠優厚家境的資金支持。此外，另一舊同學Arielle Peppers則爆出她當年「炫富」的細節。她指Taylor在求學期間同時擁有啡色、黑色及藍色共3對昂貴的UGG羊毛雪地靴。不過有網民就認為Arielle只是出於妒忌Taylor擁有她想要的東西。報道同時引述匿名樂壇高層說法，該高層將Taylor在業界排擠同行的作風，比作電影《辣妹過招》（Mean Girls）中麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）飾演的欺凌者。

匿名樂壇高層說法，該高層將Taylor在業界排擠同行的作風，比作電影《辣妹過招》（Mean Girls）中麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）飾演的欺凌者。（IG/@taylorswift）

報道被指虎頭蛇尾

雖然報道花了一年時間調查，訪問了近百名Taylor的身邊人，最後卻挖出「擁有3對UGG」的陳年瑣事，令不少網民認為報道虎頭蛇尾，並沒有實質的證據指出Taylor欺凌及炫富。訪問曝光後，Arielle備受批評，她回應當時與記者分享了一段童年記憶，只是關於學校以及當時不同家庭負擔得起的東西，並沒有攻擊任何人，並祝願Taylor Swift繼續取得成功。