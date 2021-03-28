林二汶演唱會︱許廷鏗鄧麗欣撐場　《造星》ANSONBEAN亮相惹尖叫

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-28 21:45

林二汶今晚（28/3）在紅館舉行《The Beginning of Faith Live》演唱會尾場，獲許廷鏗、小塵埃、藍奕邦、岑寧兒、鄧麗欣、Gin Lee（李幸倪）、梁釗峰、陳健安、ANSONBEAN（陳毅燊）等到場支持。當中ANSONBEAN現身一刻，在旁觀眾即不斷尖叫。

近日變回「獨立歌手」的許廷鏗現身紅館撐二汶。（梁碧玲攝）

陳健安與梁釗峰孖住到場睇騷。（梁碧玲攝）

屬於《全民造星III》的季軍陳毅燊（ANSONBEAN）以觀眾身份亮相，一現身即惹尖叫！（梁碧玲攝）

演唱會在約8時半正式開始，二汶先以《再聚》、《驚人》及《北京道落雪了》與觀眾見面，唱到《Wanna Be》時更先後向台下觀眾和音樂總監飛吻。她再次與觀眾「隔空擁抱」，又坦言曾擔心今晚反應未如昨晚熱烈：「通常第二場有個魔咒，聽講第二場嘅觀眾喺傳統上都係比較𣲷啦，不過你哋好彩啦，因為你哋都係尾場嘅觀眾，通常尾場嘅觀眾（反應）都會嚟個double嘅！」

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二汶相信今晚不會中「第二場魔咒」。（梁碧玲攝）

二汶再談起腳上的平底鞋，笑指：「我終於成為第一個唔著高踭鞋踏上紅館嘅女歌手！其實我唔係憎高踭鞋，只係唔鍾意著啫，有啲女性可以著住高踭鞋追巴士，我係冇辦法想像得到個原理係咩。我只可以話，我試過，要試過先知唔鍾意，同埋去揀唔做。」其後又唱出《下一站天后》、《Do You Love Me》、《這成肉身》、《我變成我》等。

二汶笑指自己是首個穿平底鞋上紅館的女歌手。（梁碧玲攝）

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