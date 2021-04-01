《想你．張國榮》音樂會　許冠傑莫文蔚紀念哥哥逝世18年

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-04-03 19:33

《想你．張國榮》音樂會今晚舉行。（直播截圖）

2003年4月1日，香港人永遠不會忘記這一天，因為受萬千寵愛的「哥哥」張國榮離開了我們。

2021年4月1日，是張國榮逝世18周年，昔日與他合作無間、有「金牌製作人」之稱的蕭潮順，代表網絡平台「健康‧旦」，聯同鄭丹瑞、陳淑芬、葉潔馨等人一起製作《想你．張國榮》音樂會，邀請多位嘉賓獻唱，以美妙歌聲跟全港市民一起紀念這位天王巨星。音樂會於尖沙咀海運大廈天台舉行，大會邀請到許冠傑、莫文蔚、李克勤、張智霖與Metro Vocal Group擔任演出嘉賓，獻唱多首「哥哥」生前的經典作品。

音樂會於尖沙咀海運大廈天台舉行。（直播截圖）

音樂會一開始以《明星》揭開序幕，在管弦樂團伴奏下，樂迷一邊欣賞維港夜景，一邊重溫哥哥的演繹。其後主持鄭丹瑞現身會場，又指：「哥哥，今晚我以你嘅名義去做一件事，一件你全球嘅『哥』迷都會熱切期待嘅事，一件痛錫你嘅好朋友都會嚟呢度唱你嘅歌，想念你嘅事。我知道你會笑住咁答『好呀』，因為你係我哋心目之中嘅哥哥，張國榮。」及後莫文蔚率先現身，演唱《春夏秋冬》、《怪你過份美麗》，期間樂迷亦可透過影像重溫哥哥昔日照片，及音樂電影《日落巴黎》的畫面。

接著輪到李克勤現身，獻唱《想你》和《為你鐘情》後，大會又與歌迷重溫7首跳舞快歌，包括《無心睡眠》、《側面》、《H2O》、《Monica》、《不羈的風》、《少女心事》和《Stand Up》。及後亦有外國無伴奏樂隊Metro Vocal Group翻唱《追》，張智霖亦現身演繹《風繼續吹》及《風再起時》。及後歌迷會播出特製影片追憶「哥哥」，並播出古巨基所唱的《Dear Leslie》。

+ 9 + 9 + 9

最後「歌神」許冠傑（Sam）壓軸現身，先演繹曾與「哥哥」合唱的《沉默是金》，及後再唱《有誰共鳴》。，並將最後一句歌詞改為「願哥哥可感應」。在唱最後一首歌《珍惜》前，Sam指要代表「哥哥」送給全球「哥」迷，又指：「希望大家珍惜香港呢塊福地，同埋更加珍惜Leslie呢位聲色藝俱全嘅歌手。」