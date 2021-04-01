張國榮逝世18周年｜《夢到內河》MV由哥哥執導　涉同志議題遭禁播

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-01 17:51

18年前的今日，「哥哥」張國榮逝世，樂壇痛失一代傳奇，歌迷都趁今日透過他的作品懷念這位天王巨星。在眾多作品中，不少人會想起《夢到內河》這首比較後期的作品，不知不覺，這首歌面世至今已經有20年。

20年前的《夢到內河》，是不少「哥迷」喜愛的作品之一。（MV截圖）

說起《夢到內河》，不得不提當時由「哥哥」親自執導的MV。他邀請「日本芭蕾舞王子」西島千博出演，他在影片中穿起白色恤衫，在「哥哥」面前跳芭蕾舞，而「哥哥」則飾演拍攝員，記錄西島的舞姿。二人在影片中不時互相對望之餘，亦有親密擁抱畫面，對當時的社會風氣而言，這個意境可說是相當前衛。

MV中的舞者西島千博有「日本芭蕾舞王子」之稱。（MV截圖）

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這首歌深受樂迷愛戴，亦先後在三大電台排行榜中奪冠，唯獨無綫（TVB）「勁歌金榜」就榜上無名。正因MV中有「哥哥」和西島的親密鏡頭，當時電視台就以畫面涉及男同性戀的敏感議題為由一度禁播MV，只能透過當年推出的新曲加精選《Forever》的VCD觀看，變相歌曲無緣登上金榜，後來在社會風氣逐漸開放，MV才得以解封。然而，《夢到內河》的MV卻因不通過審批，至今在新加坡仍遭禁播。