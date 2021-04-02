無限斜棟有限公司｜Serrini首唱港劇主題曲：睇完電視劇會諗起我

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-02 21:45

「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）最近積極籌備下周末假旺角麥花臣場館舉行的《I’M FINE, THX.》演唱會，最近她更顧及購票失敗的歌迷，在尾場當晚於網上平台同步直播。而在下星期一（5/4）首播的ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》，Serrini更應邀演唱主題曲《自由散步》，再次為樂迷帶來驚喜。

Serrini為《無限斜棟有限公司》唱主題曲《自由散步》。（MV截圖）

以往ViuTV劇集歌都會邀請不同知名歌手參與，例如鄭中基、鄧麗欣、周慧敏等，這次再邀得在網絡人氣高企的Serrini獻上第一次，首度為港劇唱主題曲，令不少觀眾相當期待。在MV中，Serrini亦談起對「斜槓族」（Slasher）的看法，「有創造力囉，貪心囉！」又認為大部份藝人都可視為斜槓族：「又想拍電視（劇）又想唱歌，都可以係Slasher。」在MV尾聲，她又笑指：「睇完個電視劇就會諗起Ian（陳卓賢）囉，或者係我囉！」

新歌後日面世賀《邪童謠》兩周年

Serrini在Facebook亦發揮其幽默本色，MV中除劇集畫面外，亦有Serrini在錄音室的鏡頭，她笑指：「其實電視劇主題曲個vid（影片）勁似一個唔關事嘅女人捐錢去用d（啲）霧化燈光、有前景嘅鏡頭去sip（攝）自己入人地d（啲）主要故事線咁，d（啲）情節播播下個唔關事嘅女人又會出現幾秒。」她又同時預告，新歌《I'M FINE, THX.》將在上一張專輯《邪童謠》兩周年當日（4/4）推出。

Serrini在Facebook預告，在後日《邪童謠》兩周年時將推出新歌。（MV截圖）

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