Chill Club頒獎禮︱年度歌曲20強投票開始　4首MIRROR歌曲全晉級

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-06 11:30

《Chill Club推介榜年度推介20/21》日前開始第三階段投票，合資格觀眾在上一輪投票時，已在39首推介榜冠軍歌中，選出「Chill Club年度十大歌曲」20強。在今輪入圍名單中，MIRROR旗下的作品全部晉級，包括柳應廷《迴光物語》、江𤒹生及陳卓賢合唱的《蝸牛（合唱版）》、姜濤《愛情簽證申請》，及團歌《IGNITED》。加上《全民造星III》導師林二汶的《再聚》，這次「造星幫」佔20強席位的四分之一。

點擊圖輯睇入圍名單：

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這次投票結果亦反映歌手及組合現時的網絡人氣，包括容祖兒、陳奕迅、鄭中基等名氣高企的歌手，皆順利入圍20強。名單內亦有陳凱詠（Jace）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（AK）、黃妍和林家謙等新生代歌手，令不少支持者感到驚喜。組合方面，Dear Jane即使以《哀的美敦書》競逐獎項（並非《銀河修理員》），依舊順利晉級，近期開紅館演唱會的RubberBand亦有《First Date》角逐。反觀過去人氣高企的Supper Moment，在沉寂一年後以新歌《用呼吸栽種最艷美的花》與樂迷見面，不過反應未如預期之餘，更有前歌迷因社會事件，揚言不再追隨。在人氣下滑之下，他們亦一如預期出局。