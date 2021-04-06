【RubberBand演唱會】6號自彈自唱　憶亡母哽咽：我唔叻面對離別

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-06 17:45

RubberBand在紅館舉行的《RubberBand Ciao 2021》，今日（6/4）將來到尾聲。昨晚第三場有陳柏宇、馮允謙、Kolor主音Sammy（蘇浩才）、盧巧音、方皓玟、胡子彤及《逆流大叔》導演及編劇陳詠燊等入場支持。

昨晚的獨唱部份輪到主音6號，他在演唱前首度公開分享喪母心情，他形容這次演唱會以「散聚」為主題，對他而言是相當大膽的做法：「正正因為一個關於Ciao嘅音樂會，自己特別多感觸。我係一個唔叻面對離別嘅人，一直喺面對離別呢個課題需要好多人支持我體諒我。我媽媽舊年3月離開咗我哋，我唔知點解仲夠膽做呢個音樂會，仲要好快就決定叫做『Ciao』。我仲經歷緊呢件事，但音樂真係好神奇，喺呢段時間我彈多咗結他，又因為疫情，好多時間留喺屋企，當然其實都仲係彈得麻麻地，但都感激有音樂去經歷呢件事。」

說到這裏，6號開始哽咽，觀眾見狀即拍掌鼓勵。他續指：「我都有位喺泰國嘅朋友經歷緊呢樣嘢，佢媽媽都⋯⋯但我都想鼓勵佢。」6號此時已嚎哭起來，就連隱形眼鏡都掉下來，他再說：「我會想寫多啲嘢，有時朋友都會話我無病呻吟，但通過寫文、出post、彈琴玩音樂，去紀念番一啲你愛嘅人，係一個過程。我應承過自己會寫多啲關於媽媽嘅嘢，但寫得唔夠多，但周耀輝同于逸堯都同我分享點樣通過寫書或一啲作品去經歷媽媽離去。我覺得呢個做法可以有好大力量，因為湊到你咁大嘅呢個女性，其實喺城市裡面冇人會記得佢，惟有通過寫歌去記低佢，分享俾多啲朋友知，包括喺泰國嘅朋友，佢嚟唔到，但我知佢會睇到。」6號指，過去寫這類題材時，一落筆就會爆喊寫不到，要由填詞人老婆Tim Lui代為寫出心聲，昨晚唱出的《M.A.M.A.》，正正就是2012年Tim Lui執筆歌頌母愛的作品。

憶起已經去世的媽媽，6號忍不住淚水。

完成獨唱部份後，6號表現明顯放鬆很多，更不時與觀眾互動全場大合唱《發現號》和《未來見》，不過到Encore時，6號對於早前因為太緊張獨唱部份而未有唱好《Hello?》一曲而耿耿於懷，於是要求再唱一次，結果亦讓他「一雪前恥」唱出高水準，令昨晚的音樂會完美落幕。