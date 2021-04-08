鄭中基演唱會設catwalk通道　要求樂手背譜：叫樂隊出嚟同大家玩

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-08 18:01

鄭中基（Ronald）今日（8/4）現身葵涌，出席《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng演唱會》記者會。在車輛套票極速售罄後，有不少歌迷擔心無法入場一睹偶像風采，Ronald解釋，車位後方已同時安排座位，舞台上亦特設特大LED熒幕及煙火效果，同一時間，車位將安排以「品」字型排列，令所有歌迷都能享受這次演唱會。他續指，這次在製作上將利用航拍機：「有航拍機嘅話就想做一件我想玩好耐嘅事，就係投射。例如我投射咗一條公路出嚟，有啲車會入嚟，有一個飛車嘅畫面，呢啲畫面都會投射喺觀眾嘅頭頂、車頂同地下，所以大家就算揸車入嚟，都要望住個熒光幕，咁先會知道發生咩事。」

Ronald出席演唱會記招。（梁碧玲攝）

為顧及車位後的觀眾，Ronald在舞台中央特設兩條通道，方便與其他觀眾近距離互動，不過在限聚令下，他稱不會與歌迷近距離接觸，又呼籲觀眾留在座位欣賞歌曲。他透露在舞台與座位間來回，大約需要兩至三首歌，但距離已比其他戶外Drive-in演唱會小：「場地比起其他戶外演唱會唔算大，可以話係中型啦，不過都啱嘅，始終香港都係第一次搞，就由呢個規模開始，畀大家感受下戶外騷。」另外，Ronald已經預留門票給慈善機構，希望低收入家庭能免費體驗第一次Drive-in演唱會。

Ronald已經安排好catwalk舞台，與座位觀眾近距離互動。（梁碧玲攝）

離演唱會尚餘兩星期，Ronald指自己已經準備得七七八八，但樂手連日來要忙於背譜：「比起紅館等等嘅室內演出，個台淺咗同闊咗好多，我想試下樂手出晒嚟玩，等大家同樂隊一齊玩，就算係我行緊catwalk，樂隊同埋和音都會行出嚟，好想呢個演唱會大家唔係淨係睇鄭中基一個人，希望佢哋會背得切啦！」

以往紅館舞台有一定深度，方便樂手演奏音樂，但今次舞台較淺，加上Ronald希望樂手能一同與觀眾互動，於是決定樂隊成員需要背譜。（梁碧玲攝）

他透露這次演唱會將特設環節紀念唐奕聰（Gary），同時為對方預留座位，他憶起在對方鼓勵下，決心在三年前重返樂壇：「我咁耐冇做音樂，冇寫歌，出返嚟第一首歌就係佢幫我做。佢叫我要去做，知我忙，佢就話寫完畀佢再搞，最後我哋同Joey Tang一起傾，於是就有《廢中》呢首歌。好記得我話好耐冇搞，驚會用好多時間，佢話『上嚟我錄音室啦，我走咗你都仲可以用。』好多嘢我真係講唔到咁多，留返喺演唱會用一段講下我同佢嘅友誼，同埋大家做歌嘅歷史。」另外。Ronald透露，早前籌備翻唱專輯，當中收錄10首廣東歌經典及兩首新歌，日前已經完成錄製，將在演唱會攤位發售。碟中亦收錄新歌《玩咗先至瞓》，勸勉樂迷及時行樂。