葉巧琳首演音樂劇圓夢　羅敏莊大讚Mischa表現好：我都要再學唱歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-11 18:30

葉巧琳（Mischa）、羅敏莊（Mimi）、黃耀祖等今日（11/4）現身上環文娛中心，為高世章擔任策劃及音樂總監的音樂劇《我們的音樂劇Reimagined》綵排。首次出演音樂劇，Mischa直言相當興奮：「呢個係我畢生嘅願望，當有得做嘅時候係𦧲飯應，公司第一時間問我，我話點都要做。噚日總綵排嘅時候就有啲緊張，好似世界靜止咗，之後會諗，喺表演過程中都可以好開心，同大家玩緊，就同自己講唔好將件事諗得咁複雜。」

Mischa、Mimi、黃耀祖等現身上環，為4月16-18日假香港文化中心大劇院舉行的《我們的音樂劇Reimagined》綵排。（劉傳謙攝）

Mischa坦言，有一部份壓力來自與眾多舞台經驗豐富的演員合作：「我覺得小女不才，點解可以同佢哋同台演出呢？我自己覺得好榮幸，好開心，好感恩。」她又指從溫卓妍（Jarita）等經驗豐富的演員身上，慢慢學懂在歌聲中找到個人特色：「我都有問過阿君（邵美君），原來我唱嗰陣轉個唱法就可以變到啲好玩嘅嘢出嚟，好有趣。」被問到是次籌備上最大困難，Mischa指為演出要認識音樂劇曲目。

Mischa有幸與眾多經驗豐富的演員合作，形容參演音樂劇是圓夢。（劉傳謙攝）

談到Mischa在綵排的表現，Mimi認為對方表現不似後輩：「雖然好多人會話佢係後輩，但係佢嘅表現一啲都唔似係後輩，我哋其實係平輩嚟，我哋喺呢套劇都係新人，我都要再學過唱歌。」她透露相比上年10月首演，這次綵排時間較少，雖然對舊班底而言影響不大，但對Mischa等新加入的演員而言，由於要時間熟悉歌曲，因此較為辛苦。黃耀祖則指：「我覺得都夠嘅，或者咁講，冇一套劇係夠時間排，但係呢班朋友就算唔係一齊排緊，自己都會做好多準備，依家都準備好同觀眾見面，期待夾埋管弦樂團會有咩新火花。」

羅敏莊稱大家是平輩，自己為音樂劇都要重新學習唱歌。（劉傳謙攝）

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