Serrini演唱會︱許廷鏗藍奕邦現身撐　2.8萬總理位觀眾戴頭盔入場

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-11 21:20

Serrini（梁嘉茵）今晚（11/4）舉行《I’M FINE, THX.》演唱會，為顧及眾多未能購票的「樹打手」，大會決定提供網上直播，並以中文譯名「我很好，謝謝。」命名。尾場有許廷鏗、謝茜嘉、藍奕邦、演員莫竣名及柯煒林等現身支持。

演唱會大約在8時20分開始，在環節開始前，Serrini透過錄音示意觀眾拍手歡迎兩位「總理」進場，這兩位合共花$28,000購票的觀眾，斜帶分別寫上「我的志願是做區總理」及「我的志願是做區總理夫人」，並帶上特製頭盔進場，以保持身份神秘。其後Serrini身處一身白裙從入口處現身，在車上以《日沒前》及《海妖》與大家見面。其後她走到主舞台說：「我哋一齊唱啲好安靜嘅歌好唔好？」

今晚「總理」及「總理夫人」進場！（直播截圖）

「呢度係麥花臣定係泰國嘅Gay吧？」

在接下來的《Drink and Dance》，逐一向VIP門票觀眾噴灑「聖水」，唱到一半更飲酒。「想畀我射嘅，下次買貴啲飛囉！」Serrini在《Don’t Text Him》後，《燎原》一曲由和音代唱，原來她走到後台更衣，其後的《網絡安全隱患》中，她就改穿黑色戰衣現身，演唱過後又笑說：「呢度係麥花臣定係泰國嘅Gay吧？」其後演繹《越活越惹禍》、《離原》等新作。

VIP觀眾獨有福利！（直播截圖）