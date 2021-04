Serrini演唱會︱周國賢做嘉賓宣布回歸樂壇：個天叫我出返嚟！

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-04-12 01:15

Serrini(梁嘉茵)周日晚(11/4)舉行《I’M FINE, THX.》演唱會尾場,為顧及眾多未能購票的「樹打手」,大會決定提供網上直播,並以中文譯名「我很好,謝謝。」命名。在《要做更壞的事》前,Serrini要求全場大聲呼吸,務求達到節目效果,及後繼續深情演繹《天雷》、《日月無光》。Serrini再換上另一套黑色戰衣,唱出《亡國妖姬》前向觀眾席大叫:「我啲女呢?」之後再唱《艷后》、《灰黛》、《小紅》三首快歌。

及後周國賢現身舞台擔任嘉賓,即惹來全場尖叫。他首先唱出《Children Song》,其後Serrini換上海藍色長裙,再與他合唱《是你呀》。談到今晚嘉賓,Serrini直言:「我覺得冇人估到係你囉!其實我哋真係冇襯過,但係大家今日都係著藍色。不過我想問點解會唱呢首(指《是你呀》)嘅?係咪因為呢首歌好正經?點解唔唱《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》?」全場即捧腹大笑,周國賢就笑說:「話說早幾日我真係飲咗杯珍珠奶茶,就係因為呢首歌,我諗咗好多畫面!」

周國賢做嘉賓,全場尖叫!(直播截圖)

談起相識經歷,原來二人在綵排前從未見過對方真人,周國賢透露,這次能擔任演唱會嘉賓只是一個巧合:「有一日同朋友食緊飯,之後高佬(黃曉暉)就打電話同我講,話你有個show,我聽過你啲嘢覺得好正,之後我膽粗粗問佢哋搵唔搵嘉賓。過幾日高佬真係打畀我,問呢件事係咪真,我就問佢係做咩嘉賓,之後佢即刻問我『你嗰晚飲咗幾多?』」Serrini即笑指:「以為係做RubberBand嘉賓係咪?之後係咪覺得『做乜嘢呀條女?』」令周國賢笑得來不及反應。

及後周國賢解釋擔任嘉賓原因,希望藉這個舞台宣告復出,捲土重來:「我都休息一段日子,呢段時間都有好多朋友搵我,但係好多合作最後都傾唔成,今次高佬再打畀我,我覺得好似個天都想我出嚟唱返歌。」周國賢又講笑話,指台下睇Show的藍奕邦是「女朋友」,然後問Serrini藍奕邦的外貌怎樣時,她說:「靚,坐得喺台下嘅全部都係靚仔靚女,我咁講係咪好行?」其後又唱起《趣緻的響鈴》、《~旋轉 with me*》、《I’m Fine, Thx.》、《我在流浮山滴眼水.jpg》、《Diamond Mine》、《Let Us Go Then You And I》及《油尖旺金毛玲》等作品。