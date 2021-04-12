Serrini演唱會︱周國賢做嘉賓宣布回歸樂壇：個天叫我出返嚟！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-12 01:15

Serrini（梁嘉茵）周日晚（11/4）舉行《I’M FINE, THX.》演唱會尾場，為顧及眾多未能購票的「樹打手」，大會決定提供網上直播，並以中文譯名「我很好，謝謝。」命名。在《要做更壞的事》前，Serrini要求全場大聲呼吸，務求達到節目效果，及後繼續深情演繹《天雷》、《日月無光》。Serrini再換上另一套黑色戰衣，唱出《亡國妖姬》前向觀眾席大叫：「我啲女呢？」之後再唱《艷后》、《灰黛》、《小紅》三首快歌。

及後周國賢現身舞台擔任嘉賓，即惹來全場尖叫。他首先唱出《Children Song》，其後Serrini換上海藍色長裙，再與他合唱《是你呀》。談到今晚嘉賓，Serrini直言：「我覺得冇人估到係你囉！其實我哋真係冇襯過，但係大家今日都係著藍色。不過我想問點解會唱呢首（指《是你呀》）嘅？係咪因為呢首歌好正經？點解唔唱《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》？」全場即捧腹大笑，周國賢就笑說：「話說早幾日我真係飲咗杯珍珠奶茶，就係因為呢首歌，我諗咗好多畫面！」

周國賢做嘉賓，全場尖叫！（直播截圖）

談起相識經歷，原來二人在綵排前從未見過對方真人，周國賢透露，這次能擔任演唱會嘉賓只是一個巧合：「有一日同朋友食緊飯，之後高佬（黃曉暉）就打電話同我講，話你有個show，我聽過你啲嘢覺得好正，之後我膽粗粗問佢哋搵唔搵嘉賓。過幾日高佬真係打畀我，問呢件事係咪真，我就問佢係做咩嘉賓，之後佢即刻問我『你嗰晚飲咗幾多？』」Serrini即笑指：「以為係做RubberBand嘉賓係咪？之後係咪覺得『做乜嘢呀條女？』」令周國賢笑得來不及反應。

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及後周國賢解釋擔任嘉賓原因，希望藉這個舞台宣告復出，捲土重來：「我都休息一段日子，呢段時間都有好多朋友搵我，但係好多合作最後都傾唔成，今次高佬再打畀我，我覺得好似個天都想我出嚟唱返歌。」周國賢又講笑話，指台下睇Show的藍奕邦是「女朋友」，然後問Serrini藍奕邦的外貌怎樣時，她說：「靚，坐得喺台下嘅全部都係靚仔靚女，我咁講係咪好行？」其後又唱起《趣緻的響鈴》、《~旋轉 with me*》、《I’m Fine, Thx.》、《我在流浮山滴眼水.jpg》、《Diamond Mine》、《Let Us Go Then You And I》及《油尖旺金毛玲》等作品。