石山街拍MV驚遇野豬　第一次學用肢體講故事：鏡頭前試演好尷尬

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-12 21:15

今年出道的組合石山街，日前推出第二主打《幻象》，延續前作《暗戀家》的電子風格，歌詞鼓勵大家尋回自己，活出心底裡最真實的一面，拒絕被大眾定型。MV為呼應《暗戀家》而重回石山街拍攝，一個日景一個夜景，畫面與音樂都形成對比，訴說著不同的主題，帶出截然不同的感覺。

石山街推出第二主打《幻象》。

成員Marstn與楊彤在MV中穿梭於街角，手持電話傾吐自己的心聲，彷彿現在我們對著網絡世界方敢吐露自己心底最真實的想法。當我們感到孤單，覺得別人不理解自己，然後找一個看似無人認識的地方宣洩心中所想，當拋下這一顆「種子」其實能夠喚起其他人的共鳴，感同身受的大有人在，MV最後一幕Marstn站在十字路口看到無數個電話螢幕升起就是形容這個狀態。

這一幕代表當自己情緒處於低谷時，感同身受的大有人在。（MV截圖）

《幻象》MV為Marstn與楊彤帶來很多第一次，因為MV著重情感的表達，他們要用肢體講故事，他們說：「第一次鏡頭前試演MV記得好尷尬，一來生怕生埗，大家都好怕醜做所謂抒發情感（expressive）嘅動作，於是導演叫我哋番屋企度過下MV點樣用身體語言表達首歌，然後發現同首歌connect多啲效果好好。」而且要摸黑拍攝，現場只有紅、藍色的燈光，對他們是一大挑戰：「嗰晚好黑睇唔準鏡頭喺邊，同埋係斜坡拍好易失平衡，不過喺好黑嘅情況下做各種動作都放膽啲。而且山坡個幕拍咗好耐，因為途中有野豬出現，雖然妨礙到拍攝，不過最後都順利完成。」他們又提到凌晨時份要咪嘴唱歌，尤其到歌曲激昂部份要放聲嗌擔心騷擾到附近民居，幸而拍攝過程一切順利。