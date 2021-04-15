ChillClub頒獎禮｜Dear Jane重編MIRROR舞曲嘆跳舞難：爆晒Ram！

眾樂迷
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ViuTV將於周日（18日）舉行首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介》，周三（14日）Dear Jane、MIRROR、C AllStar出席綵排，連同艾粒入圍「年度組合」的四隊將會交換歌唱，Dear Jane將演唱MIRROR的《IGNITED》，聽到樂隊跳舞的消息之時着實令人興奮，不過一眾成員就耍手擰頭說：「今次之後就唔敢，唔喇，我驚要成個月先表演到，始終時間無多，做啲最拿手嘅就得！」不過他們亦學了招牌舞蹈動作：「我哋學咗個手勢，焫焫焫焫焫焫着，一二三四五六之後Fing，個身又要挨後，都練咗成個禮拜，已經好難喇，爆晒Ram！」

談起Dear Jane去年在各樂壇頒獎禮成績亮麗，是否有信心再下一城，他們抱輕鬆心態：「今次頒獎禮最開心係好似演唱會形式，無論有冇獎攞都安排咗地方畀我哋重新編曲，而且咁耐冇做Show，希望以睇Show嘅心情出席頒獎禮。」又謙虛指：「冇特別去諗（獎項），追成績唔係我哋第一目標，反而上年出到咁多聽眾鍾意嘅歌，希望今年唔會令佢哋失望。」Dear Jane亦率先預告已錄好本年第一首歌，今年亦有可能發布專輯：「做音樂好靠Feel加嘛！」

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