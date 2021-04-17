勁歌金曲︱觀眾狠批歌手照播出街　Eric Kwok話期待：唔好咁客氣

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-17 09:30

Eric Kwok（郭偉亮）及涂毓麟（Oscar）昨晚（16/4）現身電視城，參與TVB音樂節目《勁歌金曲》錄影。談起自第二集開始，節目開始招攬20位現場觀眾擔任「音樂選民」，評價歌手表現，Eric直言非常期待觀眾直接表達意見：「希望佢哋係認真聽，講真話，唔好咁客氣，唔好見到人哋㩒燈就跟住㩒。我覺得只有咁先可以真正幫到香港樂壇，對得住辛辛苦苦做一首歌嘅歌手同幕後人，認真聽都係一種回禮。」

《勁歌金曲》昨晚（16/4）錄影。（葉志明攝）

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談到第一集歌手評論十分客氣，Oscar強調第一集定位與往後集數不同：「氣氛比較似係嘉年華，係慶祝新一季《勁歌金曲》嘅序曲。」Eric亦指第一集只是示範，第二集起所見到的氣氛將變得緊張、嚴肅，更稱不會刪走觀眾對歌手的批評：「我最期待見到普通市民聽到呢首歌嘅反應，因為我哋最終做出嚟啲歌都係畀佢哋聽，唔需要專業意見，剩係好聽、唔好聽都足夠。例如一首歌喺20個人入面得6個Like，我會即刻問返個歌手點算好。」

Eric希望現場觀眾認真聽歌畀意見。（葉志明攝）

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Eric形容《勁歌金曲》第一集只係示範：

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談到往後《勁歌金曲》播放時段將與ViuTV音樂節目《Chill Club》一樣，意味兩者正面交鋒，Eric Kwok直言期待聽到觀眾出現兩難局面：「最想睇到星期日九點半，大家會諗睇《勁歌金曲》定另外一邊呢？如果佢哋話『兩邊都揀唔到呀，都係咁好睇呀』，咁就最好。」Oscar則指節目製作手法與《Chill Club》不同，期待觀眾可用不同角度欣賞同一首歌。