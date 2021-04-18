Chill Club頒獎禮︱賽果持續更新　MIRROR掃5獎柳應廷贏新人獎

ViuTV的首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》今晚（18日）九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，共頒發11個獎項、包括五項個人獎、四項幕後獎以及兩項歌曲獎項。其中「Chill Club年度之歌」將會在節目所頒發十首「Chill Club年度十大歌曲」之後，由全港市民以投票方式投選。
《Chill Club推介榜年度推介20/21》今晚（18日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，（ViuTV影片截圖）
Chill Club頒獎禮︱年度之歌林家謙姜濤領先 觀眾需步出會場投票
許廷鏗以《無力感》奪得第一首「Chill Club年度十大歌曲」，成全晚第一個奪獎歌手。（ViuTV影片截圖）
十首「Chill Club年度十大歌曲」已經頒發。（ViuTV）
得獎名單不斷更新：
第一首「Chill Club年度十大歌曲」：《無力感》－許廷鏗
第二首「Chill Club年度十大歌曲」：《天生二品》－Jace陳凱詠
第三首「Chill Club年度十大歌曲」：《IGNITED》－MIRROR
第四首「Chill Club年度十大歌曲」：《My Only One》－鄭中基
第五首「Chill Club年度十大歌曲」：《溝渠暢泳》－泳兒
第六首「Chill Club年度十大歌曲」：《愛情簽證申請》－姜濤@MIRROR
第七首「Chill Club年度十大歌曲」：《迴光物語》－Jer柳應廷@MIRROR
第八首「Chill Club年度十大歌曲」：《幸福門》－Gin Lee 李幸倪
第九首「Chill Club年度十大歌曲」：《蝸牛 合唱版》－Anson Kong & Ian Chan@MIRROR
第十首「Chill Club年度十大歌曲」：《一人之境》－林家謙
「Chill Club年度作曲人」：林家謙
「Chill Club年度編曲」：林家謙
「Chill Club年度填詞人」：黃偉文
「Chill Club年度監製」：Edward Chan
「Chill Club年度新人」：Jer柳應廷@MIRROR
「Chill Club年度唱作歌手」：林家謙
「Chill Club年度男歌手」：
「Chill Club年度女歌手」：
「Chill Club組合」：
「Chill Club年度之歌」：