【ChillClub頒獎禮】林二汶想同男歌手同台唱K：最好唱唔到自己歌

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-19 03:45

ViuTV樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》在昨晚（18/4）完滿結束，當中林二汶在77,528名選民當中取得15,558票，成為「年度女歌手」金獎得主。她在頒獎禮後接受《香港01》訪問時，笑指自己比上次冷靜：「今次冇O嘴啦，冷靜咗啲，畢竟多咗一次經驗。不過我都覺得緊張，因為要做兩部份表演，我都冇準備過上台要講乜。」她認為這次對歌手而言，最重要的是玩得開心：「有獎項當然係值得開心，但係大家玩得開心係好難得。我成日覺得輸贏唔係用嚟爭，係用嚟分享。」

林二汶成為「年度女歌手」金獎得主。（葉志明攝）

二汶擔心的原因是來不及準備講稿。（梁碧玲攝）

與過往本地頒獎禮不同，這次ViuTV安排大量表演項目，二汶除了演繹「年度十大歌曲」20強《再聚》外，更聯同鄭欣宜、泳兒等女歌手演繹5個不同版本的《活著Viva》。二汶直言在台下看得十分過癮，更指有想過爭取更多表演機會，尤其是小肥、陳柏宇、馮允謙和許廷鏗的唱K表演：「因為唱K本身係好玩嘛，最好唱K唔好唱到自己歌，如果有呢個機會勁唱人哋啲歌，唱緊一個超級唱嘅勁歌串燒，咁就好勁啦！」她亦大讚台下氣氛比傳統頒獎禮更輕鬆，內容更像一個音樂派對。

四位女歌手合唱5個版本的《活著Viva》。（葉志明攝）