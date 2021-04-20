【樂壇核數師】林家謙横掃5台共奪11獎　年度頒獎禮成績超越姜濤

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-20 01:00

隨著《Chill Club推介榜 年度推介20/21》在星期一（18/4）完滿結束，五大主流媒體均已派發樂壇成績表。今個星期「樂壇核數師」整理五大樂壇成績表結果，分析哪位歌手是2020年度最大贏家。

究竟邊個係2020年度大贏家？（梁碧玲攝）

林家謙發力從後趕上

談及當晚表現最突出的，非唱作歌手林家謙莫屬。身兼作曲人的他，在幕後人獎項上都有斬獲，先後贏下「年度作曲人」及「年度編曲人」兩個幕後獎項，並以總共6個獎成為大贏家。其實家謙在年初其餘4個樂壇頒獎禮上都有收穫，其中在叱咤先後贏得「叱咤樂壇作曲人大獎」及「叱咤樂壇男歌手」銅獎，大熱作《一人之境》亦在港台、TVB奪獎。數據上亦一口氣超越姜濤的11個獎（其中5個以MIRROR名義贏得），成為男歌手大贏家。

MIRROR成2020年樂壇最大贏家

即使林家謙急起直追，仍無法阻止MIRROR成為2020年度樂壇頒獎禮最大贏家。雖然團隊只有5個獎項，但部份成員在個人發展上較突出，贏下不少個人獎項，例如姜濤就以22歲之齡，成為最年輕「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」及「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」得主，上年開始推出個人單曲的柳應廷（Jer）更橫掃TVB以外四大樂壇頒獎禮新人獎。總計五台頒獎禮成績，MIRROR團隊及成員一共拿下23個獎項，相當出色。

AGA失落ViuTV獎項仍成女歌手之最

女歌手方面就以AGA（江海迦）成績最好，雖然在ViuTV頒獎禮中失利，沒有拿下任何獎項，但上年歌曲成績亮麗，亦得到三大電台頒獎禮肯定。當中在叱咤頒獎禮中，AGA不但憑《See You Next Time》贏得「專業推介·叱咤十大」第六位，更一口氣贏得唱作人及女歌手金獎，追平1996年王菲的記錄。總結2020年度，AGA贏得6個獎。

AGA是今年成績最好的女新人。（資料圖片）

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