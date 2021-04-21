泳兒求事業突破轉走暗黑風　發掘潛能不怕失敗：依家做音樂要冒險

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-21 10:30

泳兒（Vincy）、曾樂彤及楊天宇（Angus）周二（20/4）現身會展，出席《香港01》5周年慶典。Vincy日前在《Chill Club推介榜 年度推介20/21》中，憑《溝渠暢泳》奪得「年度十大歌曲」後情緒激動，她在典禮前接受採訪時，亦再次談及這首近年在自己音樂事業上的代表作。

英皇娛樂集團行政總裁許佩斯，連同旗下藝人陳家樂、衛詩雅、泳兒、曾樂彤及楊天宇一同現身，支持《香港01》5周年慶典。（葉志明攝）

Vincy近年走暗黑風格，在曲風上開始尋找到自己風格。她坦言當初只是放手一搏，嘗試新作風：「我入行都十幾年，中間都做過好多嘗試，有啲係失敗咗，呢啲就好多人唔知係咩，所以每一次做轉變都係冒緊好大嘅險，但係依家呢個年代做音樂真係要冒險，就算做戲都一樣，要突破自己先知內在有好多唔同潛能。」她認為《溝渠暢泳》是繼《感應》後重大突破：「《感應》之後仲有《我的回憶不是我的》，但係曲風好相似。而呢首歌係將自己內在嘅情緒，大家比較少見嘅泳兒展露畀大家睇，亦因為呢首歌認識咗好多思想、口味上好夾嘅人，成就依家嘅我。」

泳兒認為《溝渠暢泳》代表著自己近年來在音樂發展上的轉變。（陳順禎攝）

在旁的曾樂彤直言Vincy的作品難度極高：「我有試過唱《所有遺失的東西》，如果講《溝渠暢泳》，我試過喺佢練歌嘅時候幫手墊底（泳兒：但係墊底嗰個係高音啲。）起碼唔使用力唱呀，本身係要好用力咁爆上去。我覺得佢呢幾年出嘅歌係好有泳兒嘅特色，期待緊下一首，因為佢依然係暗黑系列嘅延續。」

問到近年來所經歷的轉變，曾樂彤直言不願回顧過去，只期待疫情過後，一切發展都會推進得更快。同場的Angus就指近年開始注重健康，亦為自己設立工作目標：「唔係話要行到幾遠，依家係好想畀行內嘅導演、監製見到我，都覺得自己算係識得做戲，咁就已經足夠。」

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