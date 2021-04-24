Taylor Swift因版權糾紛重錄《Fearless》　成績竟打破披頭四紀錄

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-24 00:30

美國天后Taylor Swift甫推出的最新作品《Fearless （Taylor's Version）》即使是重錄專輯，成績竟然超越傳奇天團披頭四（The Beatles）54年前寫下364天紀錄。

Taylor Swift展現超強人氣，除了發行當天即在 iTunes登頂外，專輯也在本周毫無懸念空降英美專輯榜冠軍，更以259天的紀錄創下英國金榜史上「最快拿下三張冠軍專輯的歌手」，另外在美國告示牌（Billboard）方面，她也成為史上第一位女歌手在一年內創下3張冠軍專輯的紀錄！天后在得知這項好消息後也特別在Twitter轉發回覆：「我今天一整天都待在錄音室錄下一張作品，你們所做的一切真的太美好了。」

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Taylor Swift去年就宣布因為版權糾紛，決定要重新錄製她個人先前6張專輯，盼能重新擁有自己的心血結晶。本月第一張重錄專輯《Fearless （Taylor's Version）》終於正式發行。針對這次重新錄製13年前的作品，Taylor Swift則是希望能保有作品原始的風采：「在製作方面，我們嘗試製作一張相似卻又更升級的作品。我希望能保留當時創作歌曲當下的想法以及與原曲相同的旋律，但同時在聲音品質上全面升級。」

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