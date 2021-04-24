【鄭中基演唱會】為Jer伴奏《樂壇已死》　引用姜濤金句勉勵歌手

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-24 01:02

鄭中基（Ronald）周五晚（23/4）在中環海濱活動空間舉行《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》頭場。

之後他化身「廢中」論樂壇，笑指當今樂壇「重女輕男」：「你哋睇下林家謙瘦到？你哋睇相唔覺，其實佢真係好瘦，一號風球我會叫佢唔好出街，吹走佢就麻煩。仲有姜濤，以前幾好肉地， 依家瘦到？有冇搞錯！真係冇淡好食。胡鴻鈞仲大獲，依家（瘦到）連腮骨都冇埋呀陰功。」Ronald再拿這三位男歌手與衛蘭、林二汶、鄭欣宜和Serrini比較：「睇得出佢哋冇餓過。」

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其後他語重心長地說，希望樂迷繼續「供養」一群香港歌手：「你睇下姜濤咁後生就咁識講嘢，話畀機會我哋，香港歌手一定會成為亞洲第一，所以香港歌手一條心撐住香港樂壇，香港樂壇就唔會死。」其後就與樂壇已死大合唱團合唱《樂壇已死》，除了邀得吳林峰，柳應廷（Jer）獻聲外，熒幕最後更寫起「香港歌手不會死」，博得全場歡呼。

Jer現身會場，Ronald在旁伴奏。（陳順禎攝）

香港歌手不會死！（陳順禎攝）

及後Ronald在Encore部分獻唱《有種》和《許願樹》，又開放觀眾點歌時間，除了《閉目入神》、《三生有幸》外，更唱起半首《青春痘》，瞬間掀起現場氣氛。他再說，這次演唱會聘請562名工作人員，雖然籌備只有短短兩個月，但仍堅持在疫情下舉行個唱：「嗰時一話要做，佢哋都問我（政府）會唔會之後再收緊（防疫措施），我話唔理，要快啲搵返晒呢班人，我哋一齊做，等大家有工開先。我要好多謝佢哋，令我咁短時間都搞得到。」

他在台上又感謝ViuTV，除了因為得到參演劇集《暖男爸爸》，在大家最感到無奈之時送上溫暖外，亦趁機感謝《Chill Club》團隊：「其實大家再睇一次個台，呢隊其實就係《Chill Club》樂隊嚟，同埋我都冇去到頒獎禮，佢哋都頒個歌曲獎畀我。我好多謝佢哋，因為好少頒獎禮係人唔到都照頒畀你，係好少見。」其後演唱得獎歌曲《My Only One》，又與在場觀眾大合照。

Ronald多謝ViuTV。（陳順禎攝）

Ronald老婆余思敏接受媒體訪問時，大讚老公表現完美：「我畀100分，今晚氣氛大家都好好，天氣又好，有啲風，自己都係第一次睇呢類型嘅騷。」她與一對仔女在車輛位置觀看演出，認為入場流暢，又指小朋友掛念現搬到酒店暫住的爸爸，於是安排他們放學後與爸爸見面。