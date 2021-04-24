鄭中基演唱會︱Ronald撐林家謙攞獎多謝自己：畀着我多謝四次！

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-24 22:48

鄭中基今晚（24/4）在中環海濱活動空間舉行第二場《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》，更請來人氣唱作歌手林家謙擔任，一起合唱經典作品《我代你哭》，令人聽出耳油。之後，兩人便在台上大談歌手經，鄭中基更問：「聽講問你嘢你多數都會答錯嘢，其實咁多人支持你，你開唔開心？」然後林家謙便說：「開心。」

林家謙擔任第二場《WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021》表演嘉賓。（葉志明攝）

鄭中基期間亦發揮搞笑本色：「不如我問下你有冇未來計劃啦，你唔好答，你答有，啲人就會話你有機心，你答冇，啲人就會話你懶。不如問你有冇拍拖，都係唔好，因為你話有，就會話你掛住拍拖，你話冇，就會話你講大話。」

提到林家謙主唱的《一人之境》橫掃樂壇頒獎禮，鄭中基便指歌曲的曲詞編監都是林家謙：「四個都係佢，點解唔可以多謝自己呢，我就唔明喇，畀着我，我就多謝自己四次！」林家謙聽對方撐自己後就連番道謝，鄭中基之後又叫他不要打算縮去做幕後：「你千祈唔好縮，縮就等我呢啲老嘢縮，你企返前少少，你好好地努力做音樂就得喇。」