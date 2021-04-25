張敬軒上Chill Club被考起　演繹經典《假如》難度高：唱到甩肺

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-04-26 00:01

張敬軒年初推出超級大碟《The Brightest Darkness》後，便一直亮相不同平台宣傳，包括從未踏足的ViuTV。上月中（12/3），「皇上」終於「微服出巡」現身九龍灣「Sound Bear總台」為《Chill Club》錄影，這集節目亦剛於今晚（25/4）播出。 一小時節目裏，張敬軒免費向觀眾「派糖」，除了演繹兩首第一次在電視頻道獻唱的Side Tracks：《Senses Inherited》的《裝睡的情人》和《The Brightest Darkness》的《重頭開始》外，亦揀選《黃色大門》與《迷失表參道》兩首舊歌來唱。 而在節目尾聲，他更分別與節目主持駱振偉（Thor）與樂隊領班Joey Tang合唱《笑忘書》和《If × 假如》，「皇上」坦然多謝阿Thor在錄影時遷就他升Key，又感激「十三姐」黃丹儀親手為《If》與《假如》重新編曲，將兩首經典合二為一：「丹儀真係好錫我同Tang Sir，特登編咗呢首Mix嘅歌畀我哋，但喺現場真係唱到甩肺！」 撰文：游大東

張敬軒首亮相《Chill Club》 讚疫情下續請樂手：令佢哋有收入！

張敬軒於3月中在ViuTV錄影的《Chill Club》於今晚播出。

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張敬軒為了今次《Chill Club》錄影，事前花了不少時間跟Joey Tang和駱振偉溝通。

畢竟是第一次到訪ViuTV，所以張敬軒為了今次《Chill Club》錄影做足準備工夫，「今次上《Chill Club》，都要提前幾個禮拜同Joey Tang夾下Key同埋夾下Rundown，阿Thor都好好，又就我唱我嘅歌（《笑忘書》），又就我個Key！」事實上，駱振偉跟張敬軒的聲線頗有距離，前者較為低沉，後者則音域廣闊，所以二人在錄影廠合唱《笑忘書》時，錄影不止一次，阿Thor坦言當天相當緊張：「梗係緊張啦，可能佢都明白，同佢合唱係有些少壓力嘅，所以事前佢都有同我喺IG傾下點夾，我都有同佢講，佢嘅Key真係高過我，佢都話：放心揀啦，然後我就揀咗《笑忘書》。」

張敬軒與駱振偉在《Chill Club》裏合唱《笑忘書》。（資料圖片）

他倆於現場錄了第一個版本，「係一個低Key嘅版本，跟住再錄另一個，升番半格（Key）再唱，軒仔話平時佢都係唱呢個Key，所以我就覺得開心啲，因為佢唔使就我，但唔係客套說話，軒仔真係好好人，同埋佢真係我呢個年代其中一位最出色嘅歌手，能夠同佢合作好榮幸，真心正。」問阿Thor在錄影期間於現場偷師？他笑指沒有，「學唔到㗎，因為佢太勁，佢好All-rounded（全面），包括技巧，其實佢嗰次上嚟錄影嘅時候，佢仲唱埋冠軍歌《俏郎君》，我聽完之後就覺得，佢真係另外一個境界嘅歌手，一來係佢超級有天份，二來係超級勁，你知佢花咗好多時間去練習，佢真係一個好好嘅歌手。」

張敬軒坦言因為今次是第一次現身ViuTV，所以刻意挑選兩首未曾在電視頻道獻唱的歌作為「禮物」。

話雖如此，軒仔也笑指今次錄影《Chill Club》也有一個演出環節給難倒。事緣他獲安排與「Chill Club大樂隊」領班Joey Tang合唱一曲，而這一曲是兩首經典歌曲的新編，分別是由主音David Gates等4人組成的美國樂隊Bread，於1971年推出的超經典英文歌《If》，以及「唱家班」杜麗莎於1983年推出的超經典廣東歌《假如》、羅大佑作曲與林敏驄填詞的《假如》，經過「十三姐」黃丹儀重新編曲後，將兩首經典合二為一，由於兩位原唱者都相當高音，所以「皇上」都知道今次演繹頗有難度，「你聽下就知，真係高音到暈，我喺現場唱到甩肺！」記者看節目時用心聆聽，發現《If》的新版較原版「低Key」，反而《假如》則依舊高亢澎湃，故相信軒仔覺得唱落有難度的，應該唱罷《If》之後立即轉唱《假如》時突然「升Key」這部份。

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