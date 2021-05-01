《01眾樂迷》5首4月份派台歌推介　全女班玩重金屬搖滾你聽過未？

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-01 16:00

踏入4月，歌手除了繼續推出新作，更開始籌備實體演唱會，與歌迷面對面互動。《01眾樂迷》為大家精選5首4月份派台作品，當中不乏樂壇新面孔的佳作。

《Sweet Escape》張敬軒

說到4月份的派台歌，當然會有人想到軒仔的《Sweet Escape》，其實歌曲已經隨年初推出大碟《The Brightest Darkness》而面世。作品回歸過往最喜愛的R&B，他曾坦言受到JNY、MADBOII和ERROR成員保錡（PØK1）等地下音樂人啟發，近年才重新創作R&B風格的旋律。

張敬軒受地下音樂人啟發重拾R&B曲風 新歌集韓風電子音樂於一身

《思念即地獄》馮允謙

如果要說翻唱難度最高的新作，必定是Jay的《思念即地獄》，尤其副歌中飆高音的一段，絕非每位歌手能駕馭的技術。新歌細數遠距離戀愛之苦，MV更邀得談善言及岑珈其演出，透過殭屍與人類比喻這段關係。

《佛系女孩》李妍

這位《中國好聲音》第四季參賽者，今年憑《這世代》出道，成為2021年樂壇女新人。新歌與前作的暗黑風格截然不同，以較清新、暢快的旋律，說出自己「佛系」戀愛觀：不為拍拖而拍拖，愛情路上一切隨緣，相信緣分要到自然到。

《幻象》石山街

同樣推出今年第二首單曲的2021年新人還有石山街，新歌《幻象》比起出道作《暗戀家》更早開始創作。旋律延續團隊擅長的電子風格，歌詞由鍾雪執筆，所說的「幻象」是指坊間的性別定型和各種框框，希望聽眾忠於自己，找到生活中的「實相」。

《Before We Fade Away》FIESTER

一支全女班樂隊在香港並不常見到，而FIESTER（造樂匠）不但是其中之一，曲風更以重金屬見稱，為不少樂迷帶來一種反差感。新歌以星星比喻各個成員，連結後聚集成屬於FIESTER的星座，在曲折崎嶇的道路上互相扶持，一同迎接日出降臨的時刻。