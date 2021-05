衛蘭登紐約時代廣告版　盼衝出香港宣揚廣東歌：想全世界都會欣賞

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-05-02 20:15

衛蘭(Janice)今日(2/5)現身銅鑼灣,參與《廣東歌101》第二場Slient Concert演出,現場不設喇叭,入場觀眾需要戴著大會提供的無線耳機,才能欣賞Janice演唱《心亂如麻》、《帶走你的垃圾》、《她整晚在寫信》及新歌《It’s OK To Be Sad》。Janice直言非常喜歡這次演唱會的概念,相信觀眾透過耳機能更清晰地聽到自己的演繹。

衛蘭參與《廣東歌101》第二場Slient Concert演出,會場內有50名觀眾。(梁碧玲攝)

過去在疫情下,大大小小的公開演出幾乎全數取消,這次雖然只得50名觀眾,但足以令Janice相當興奮。她坦言:「好開心可以見到觀眾,作為歌手,我哋真係好需要同觀眾有接觸,所以今日真係好開心,好難忘,希望嚟緊出騷都陸續有多啲機會見到觀眾。」

說到Janice的《心亂如麻》被音樂人推介為「100首不能不聽的廣東歌」,她覺得十分感動:「完全冇諗過,太多廣東歌啦,有好多歌都好正,我有首歌可以入選已經好開心。」被問到心中最能代表自己的作品,Janice推薦舊作《大哥》:「如果係要揀一首好Hit嘅話,我會揀呢首,因為佢係第一首屬於自己嘅廣東歌,對我嚟講有一個好特別嘅意義。」

陳詠謙透露《心亂如麻》被選為「100首不能不聽的廣東歌」。(梁碧玲攝)

近日音樂串流平台Spotify展開名為「Equal Global Music Program」的活動,而Janice就被選為香港區的女歌手代表,其肖像出現在紐約時代廣場的巨型LED熒幕。她直言機會難得,希望藉此宣揚廣東歌:「最想見到全世界,好多唔同地方嘅人都會欣賞廣東音樂,但係最緊要係大家做嘅音樂,質素要愈嚟愈好。」

Janice的肖像近日出現在紐約時代廣場LED熒幕。(資料圖片)

說到前老闆黎明(Leon)將在7月中舉行紅館演唱會,Janice十分期待,又說:「我超想睇,好掛住佢哋啲歌,佢啲歌咁經典,大家都識㗎嘛!同埋始終都係我舊嘅老闆,希望有機會再同佢見面,聽下佢講嘢,因為佢講嘢真係好好笑,其實淨係可以睇演唱會呢件事已經夠珍貴。(幾時到你開演唱會?)我就係唔知呀,希望明年有機會啦。」