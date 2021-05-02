衛蘭登紐約時代廣告版　盼衝出香港宣揚廣東歌：想全世界都會欣賞

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-02 20:15

衛蘭（Janice）今日（2/5）現身銅鑼灣，參與《廣東歌101》第二場Slient Concert演出，現場不設喇叭，入場觀眾需要戴著大會提供的無線耳機，才能欣賞Janice演唱《心亂如麻》、《帶走你的垃圾》、《她整晚在寫信》及新歌《It’s OK To Be Sad》。Janice直言非常喜歡這次演唱會的概念，相信觀眾透過耳機能更清晰地聽到自己的演繹。

衛蘭參與《廣東歌101》第二場Slient Concert演出，會場內有50名觀眾。（梁碧玲攝）

過去在疫情下，大大小小的公開演出幾乎全數取消，這次雖然只得50名觀眾，但足以令Janice相當興奮。她坦言：「好開心可以見到觀眾，作為歌手，我哋真係好需要同觀眾有接觸，所以今日真係好開心，好難忘，希望嚟緊出騷都陸續有多啲機會見到觀眾。」

說到Janice的《心亂如麻》被音樂人推介為「100首不能不聽的廣東歌」，她覺得十分感動：「完全冇諗過，太多廣東歌啦，有好多歌都好正，我有首歌可以入選已經好開心。」被問到心中最能代表自己的作品，Janice推薦舊作《大哥》：「如果係要揀一首好Hit嘅話，我會揀呢首，因為佢係第一首屬於自己嘅廣東歌，對我嚟講有一個好特別嘅意義。」

陳詠謙透露《心亂如麻》被選為「100首不能不聽的廣東歌」。（梁碧玲攝）

近日音樂串流平台Spotify展開名為「Equal Global Music Program」的活動，而Janice就被選為香港區的女歌手代表，其肖像出現在紐約時代廣場的巨型LED熒幕。她直言機會難得，希望藉此宣揚廣東歌：「最想見到全世界，好多唔同地方嘅人都會欣賞廣東音樂，但係最緊要係大家做嘅音樂，質素要愈嚟愈好。」

Janice的肖像近日出現在紐約時代廣場LED熒幕。（資料圖片）

說到前老闆黎明（Leon）將在7月中舉行紅館演唱會，Janice十分期待，又說：「我超想睇，好掛住佢哋啲歌，佢啲歌咁經典，大家都識㗎嘛！同埋始終都係我舊嘅老闆，希望有機會再同佢見面，聽下佢講嘢，因為佢講嘢真係好好笑，其實淨係可以睇演唱會呢件事已經夠珍貴。（幾時到你開演唱會？）我就係唔知呀，希望明年有機會啦。」