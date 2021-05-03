專訪︱Manson張進翹靠西多士搵歌詞靈感：隱藏想食垃圾食物嘅渴望

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-03 10:30

若然讀者曾經是ViuTV選秀節目《全民造星III》的捧場客，相信對張進翹（Manson）的名字並不陌生，雖然十強止步，但人氣並沒有隨著比賽結束而下跌。他最近以作品《今天我不想做嘢》出道，新歌包辦曲、詞、編三職，因為曲風獨特而備受樂迷歡迎。 早在《造星III》比賽結束後，Manson就決心在音樂路上發展，期間不停參與創作，在電腦內就有近百首Demo（樣本歌曲）。雖然得到機會在出道作面世前，他已經深深體會在樂壇發展有多困難：「依家會明白到做一首作品出嚟要有好多周邊嘅嘢協助，除咗要作到一首作品出嚟，其實仲有好多唔同嘅單位，例如錄音、混音、仲有發行，同埋一啲製作派台禮物嘅人，中間有好多唔同嘅工序，如果要一個人肩負晒咁多嘅工作，真係會好困難。」 一般人聽到「今天我不想做嘢」，都會覺得這首歌表達著一種在忙碌工作後想放假休息的感覺，引起不少打工仔共鳴。不過，細看歌詞，不難發現Manson加入自己在亂世中的自處之道，同時亦描繪著兩個階段的人生：過去的迷失自我，及後來找到發展方向的自己，讓樂迷在放空期間反思人生。他談到音樂企劃將由音樂人馮穎琪（Vicky）擔任創作顧問，在新歌創作過程中的交流和指點，原來要從一餐下午茶說起。 撰文：劉傳謙

Manson以自己創作的《今天我不想做嘢》出道，成為2021年樂壇新人。（相片由受訪者提供）

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兩個MV場景 兩個階段的自己

《今天我不想做嘢》的創作故事要追溯到上年8月，當時Manson正為參加《全民造星III》準備，有一日突然覺得做甚麼都不起勁，於是藉著短暫放空照顧自己精神需要，同時開始這首歌的創作過程。



Manson認為MV中的場景最能交代歌詞所說兩個階段的自己：「第一個係屋企景，我喺入面係好似做咗好耐嘢，覺得冇力，之後就唔想再做，去咗冥想。冥想之後去咗一個好大霧嘅森林，係一個幻想出嚟嘅情節，裏面嘅自己好反映到我跌跌碰碰嘅心理狀態，入面就係想係濃霧之中搵出路，當中會蕩失路、會驚、會受風吹雨打，入面有好多挫折，但係最後都可以搵到大石，而呢舊大石就係象徵著我最鍾意嘅音樂，之後可以有音樂一路伴隨住。」

《今天我不想做嘢》是在參加《全民造星III》前夕寫下，道出迷失前後兩個階段的自己。（節目截圖）

唔覺都市人有唞過：休息緊都睇Instagram

談起歌名，大多數樂迷都會聯想到休息。談到自己如何在工餘時間休息，Manson認為要在生活中能滿足自己的身心需求，才稱得上是休息時間：「尤其是呢個所謂失咗控、資訊爆炸嘅世代，我哋好多時候休息緊都睇Instagram，仲係睇緊呢個世界發生近咩事，呢啲都唔係真正嘅休息。但係我都知道係好難戒，尤其是係喺香港呢個地方。」

在休息時間，Manson都會早、晚各冥想一次，維持了約一年半。他認為這個習慣有助自己度過急促的工作模式：「《造星III》之後就係另一個章節，其實今年有好多時候係冇得休息，不停工作，咁就好體驗到早、晚嘅冥想係可以控制到我嘅情緒，同埋穩定到我嘅工作狀態。（即係冇時間唞？）因為依家嘅作品都會自己寫，有好多嘢需要花好多時間做。」

說到這裏，大家都會覺得Manson是個工作狂，似乎與「不想做嘢」的慵懶感不一樣。工作過於忙碌，他會否如大部份香港人一樣，覺得剩下來的休息時間不足夠？Manson認為在製作音樂的過程中，往往會馬不停蹄地工作，這個時候就會自然藉新歌放鬆心靈：「每次聽返呢首歌嘅時候，就好似提醒緊我要休息。呢樣嘢係好有趣，做創作嘅人都會有一種傾向，一做就會好投入咁做，的確係會廢寢忘餐，要做完先可以『叮一件餡餅嚟食爽一爽』。」

為創作廢寢忘餐，看來是每位音樂人必經階段。（相片由受訪者提供）

受馮穎琪愛吃西多士啟發

創作期間，Manson都得到Vicky不少指點，當中更在相處期間啟發創作靈感。他特別談到第二段主歌（Verse）中所說的「西多」，原來是透露Vicky的飲食喜好：「呢部份嘅Verse係新寫落去，裏面講到西多，事緣係有日錄音，當時仲研究緊呢一段歌詞，突然間麥導（經理人麥曦茵）問大家肚唔肚餓，提議叫下午茶。有人話嗌一份西多，跟住Vicky就話想share一件（普通一份西多士會分成兩件），原來Vicky係好想食西多，但係唔想自己嗌一份西多，因為自己一個食完一份會好有罪惡感，所以會想share。不過最後我哋都係嗌咗兩份，大家就可以互相share啦。」

Manson指第二段主歌歌詞放在最後才能完成，當中「今天要沖杯茶喝／不想哭／Call 兩份⻄多嚟食／爽⼀爽」，原來是Vicky的飲食喜好。（資料圖片）

這段趣事除了啟發Manson完成詞作外，亦正好交代著新歌在輕鬆環境下完成創作：「食緊呢件西多嘅時候，我哋會一路傾計，互相分享下大家嘅睇法。就好似我製作呢首歌嘅過程，大家喺一個比較輕鬆，比較開心嘅情況之下寫好。過程中大家交換對呢首歌嘅睇法、感覺，之後再一齊整出嚟。」雖然是創作團隊的飲食喜好，但他解釋這段經歷可同時套用在每位聽眾身上：「其實係隱藏住所有人內心食垃圾食物（guilty food）嘅小渴望，可能如果冇呢份西多，句歌詞就會變咗有條鯖魚喺度。」

Manson解釋，這句其實隱藏著每個人對吃垃圾食物的渴望。（資料圖片）

盼與導師林二汶合作

Manson目前以創作歌手方向繼續發展，他最希望能與《造星III》時的導師林二汶合作，再續師徒緣：「我哋喺《造星III》經歷咗一段好有感情嘅路，身為A Team嘅一份子，好希望作為一個創作歌手，可以同二汶呢位咁優秀嘅創作者合作。」談起比賽冠軍Ben（趙祥誠）在二汶邀請下初登紅館，更有機會同台演出，Manson直言十分期待：「每一秒都想，相信好快就會成真。」

回想比賽期間經歷過的每一刻，Manson直言參加《造星III》是人生中一個里程碑：「遇到好多好好嘅老師、前輩，佢哋畀咗好多意見，會灌輸一啲正確嘅觀念，不論係喺表演或者做人方面，令到我個人更加正面。其實最重要係陪伴，一路走來冇咁孤獨。」

《造星III》冠軍Ben初登紅館舞台，與導師林二汶合唱，Manson直言期待在創作或表演上與二汶合作。（資料圖片）

專注創作 預計最快年底推出EP

說到今年樂壇新血湧現，Manson坦言從未想過競爭方面的問題，認為獎項只是其次：「我一路都冇諗過競爭，最鍾意嘅嘢都係創作，令自己嘅作品有更多人聽到，甚至講返參加《造星III》嘅初心，其實係搵返自己繼續創作嘅出口，所以我會覺得好熱鬧，雖然實際上競爭都應該係好激烈，但係我唔會用呢個方向去諗。」他為自己的新人年定下目標：「希望一早定好咗嘅歌可以慢慢完成，已經決定會出3-4首歌，而今年年底或者明年年頭會出到一張EP，入面會有6首歌。一步一步將自己嘅創作畀大家睇，已經係好令人開心同埋期待。」