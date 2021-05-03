專訪｜MIRROR重燃香港追星熱潮　「ONE&ALL」演唱會12子逆流而上

撰文： KKBOX 最後更新日期： 2021-05-03 23:30

回想2018年，ViuTV推出選秀節目，坊間只視作「普通娛樂騷」，唯Mirror的12位成員膽粗粗參賽及盡情演出，終贏得觀眾與同業關注，互補長短，從各不相識到互助互撐，兩年來Mirror迸發的光與熱，非常耀眼。繼今年初於各大頒獎典禮上，擄獲多個團隊與個人獎項，來到五月，眾人將舉行成軍兩周年演唱會「ONE & ALL LIVE 2021」，以音樂訴說心聲。

灰暗市道中同尋一點光

時局動盪、疫症反覆，香港人幾乎「愁着臉」過日子，慶幸此時有Mirror誕生，無論他們以團體或個人身份現身，均洋溢難得一見的熱情和活力，多少為大眾和演藝界帶來生氣。那怕城中對現時樂壇「世代」問題滿是爭議，但12子並不介意，均願意虛心聆聽意見以至批評，同時不斷檢視自身強弱，繼續迎難而上地朝歌手／演藝人理想前進。

相關圖輯：重溫MIRROR《造星》造型照 姜濤曾被叫：畀心機讀書好過發明星夢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29 + 29 + 29

被公眾喻為「懷柔型」的隊長Lokman（楊樂文）笑說：「在樂壇，Mirror角色當然是『新人』；但在社會，我們卻可能是13至19歲年輕人的『目標』，所以我們必定會盡好歌手本分，認真對待每首歌、每次演出，不僅對得住團隊或自己，也想激勵同樣喜歡唱歌跳舞的新一代，借鑑Mirror經驗去發掘各自所長，相信人人都可以發光發亮。尤其成軍以來，很多人說因為Mirror，開始重新留意本地樂壇、聽多了廣東歌，又嘗試了解歌曲訊息、歌手個性，再遇十幾年來不再的『追星』熱潮等，都讓我們開心之餘，想做得更好，展現新光芒。」

相關圖輯：考有Feel︱MIRROR不顧形象玩遊戲 姜濤「最強反差萌」成節目王牌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

+ 4 + 4 + 4

至於被視作「鞭策型」的副隊長AK（江𤒹生／Anson Kong），就以今年第一首唱跳團歌〈Warrior〉為例解說，指出MIRROR期盼透過這首由12位成員從眾多Demo中投票而來的新作，回應現時樂壇世代交接的討論和現象，以及表明從事音樂的決心，「〈Warrior〉反映MIRROR作為男團，對唱跳的熱誠及時代轉變的想法，希望樂迷會從中更理解我們，也接受新血加入這圈子。」

〈Warrior〉與「ONE & ALL」的背後花絮

〈Warrior〉的MV所見，成員隨着歌舞節拍，合力跳出細膩又密集的舞步，氣勢激昂、形同戰士，聞說整支MV還又跳又唱拍足23小時，非常認真。「對我來說，這首歌的Melody（旋律）較難唱，似『凡人亦都可以飛』，是自己少挑戰的高音。另外，我和Alton負責寫Rap，跟編曲的Edward Chan傾了好耐。創作時間又趕，看Alton邊排舞邊趕歌，不時自言自語，緊張又有趣。」

Lokman說，「至於排舞，因為成員各有工作，相聚時間有限，要極速熱身、投入，跳出浩浩盪盪的氣勢，好花心機和體力。但百忙中，大家還是很享受，中段有場拍爽身粉的情節，企中間的Alton被大家前後左右拍出來的粉末重重包圍，大叫『我睇唔到嘢！』，好惹笑。」

MIRROR縱是團隊，卻也是個體，日程極之忙碌。面對如箭在弦的「ONE & ALL」演唱會，籌備及排練恐怕鼠緊湊？「我們好期待。畢竟太耐無做騷，力量儲了好耐，希望快點有表演將之釋放。今次排期的確緊逼，一切很濃縮，加上我們12人不是被動地演出，還主動跟花姐和導演包哥就表演流程，提出很多構思與創作與製作上的意見，所以大家都好想快點讓作品展示到觀眾面對，分享共同努力的成果。」AK也說：「演唱會原定2020舉行，如今延期了，卻有更多新變化及元素，可以讓樂迷看到我們的成長。」

相關圖輯：姜濤生日︱過百姜糖聚集銅鑼灣 8歲妹妺畫生日咭等偶像等到瞓着（點圖放大瀏覽👇👇👇）

Mirror成員的獨唱故事

談及成長，Lokman透露在演唱會上，Mirror除了團隊式及小隊式表演，亦設有個人Solo演出。踏入2021年，其中幾位成員已率先推出獨唱新歌，對個人演唱及MV拍攝，亦各有感悟。

Anson Kong - 〈黑之呼吸〉勇於接納真我

副隊長AK經歷早前頒獎禮失獎後神色沮喪，引起大眾批評他得失心太重的小風波後，有不少反思與學習。「多得那些事讓我經歷低潮，反而學會放下個人枷鎖，更放鬆面對真我。〈黑之呼吸〉不完全受事件啟發，更多發自內心真實感受。曲風偏Band Soud和J-Rock，因為我喜歡動漫主題曲的熱血，以前參加《造星》唱〈先入為主〉都好Rock，本身上年已想試這路線，只是機緣才順延到現在執行。」

AK解釋新歌訊息，「主題講正視內心和情緒。世界上不少人都疑慮怎樣保持真我，當你好真，可能引來攻擊，但不夠真，也會被指『官腔、好假』。我想用這首歌講當中平衡。MV則展現一個人怎樣面對最赤裸的自己，怎樣打碎外界的框架，像男生為何必須目無表情？男和女只是生理不同，但都是人都要抒發情感。我想時代變了，很多職業和工種不同，演藝人也可學習自行宣傳、拍片，用不同方式跟Fans接觸，我們每時每刻都要學習怎去轉化及進步。」

姜濤 -〈Master Class〉敢於堅定立場

外界與真我的平衡，姜濤或許最有同感。他作為備受關注的Mirror焦點之一，時常承受不同爭議，新歌〈Master Class〉就有別前作〈蒙著嘴說愛你〉的柔情，以更剛烈態度直抒胸臆，「前作關於疫情，想鼓勵醫護及香港人，正能量較多。新歌都正能量，但不同的是多幾分不憤和倔強，想鼓勵人勇於做自己喜歡的事，別被他人說法打擊及放棄。」

「錄製〈Master Class〉挑戰不在於音律有幾難唱，最難是怎樣帶出曲中Groove氛圍。因為Demo原是英文，改成廣東歌曲詞後，並不容易演繹。至於MV，請來思想前衛的新導演主理，當中『玩火』、將『我』字紙張燒掉元素，也是他提議的，意念令我幾驚喜，多得大家協助，總算順利完成。」

Ian - 〈DWBF〉為廣東歌尋找驚喜

為廣東歌引入新元素，也是Ian（陳卓賢）的關注點。憑劇集《無限斜棟有限公司》幽默可愛形象大受歡迎，新歌〈DWBF〉亦以窩心情歌獲好評，讓他感激，「有賴各界支持，香港歌影視才可有生氣。我沒刻意想走甚麼路線、或想一鳴驚人，未來的短期目標，只想腳踏實地學習怎樣將外國多元曲風，以及本地元素融匯到作品之中，吸引更多人想聽香港音樂。

Ian說新歌〈DWBF〉比同屬獨唱的前作〈正式開始〉意識更成熟，「談人長大，難免面對感情的抉擇與猶豫，不知怎拿捏友達以上、戀人未滿的界線等。我也首嘗作曲新體驗，過往都是我寫好歌詞，轉交監製處理，但今次有幸跟T-Ma、Jay Fung（馮允謙）和 Alex Law處理作曲部份，尤其跟前兩位溝通緊密，又跟填詞人鄭敏有好多交流，新歌真的集百家之大成。另外，MV導演起初未知歌名是〈DWBF〉，以為是〈Don’t Wanna Be Friends〉，但他已預早想好用摩斯密碼等講故事，到後來知道歌名改用縮寫，意外給歌曲營造猜謎感，巧合中見趣味。」

Jer柳應廷 - 〈狂人日記〉用創意重生

勇奪多個新人獎的Jer（柳應廷）跟同伴一樣，不敢怠慢腳步，承接去年「物語系列」聲勢，今年他跟作曲吳林峰及詞人小克再度合作，以延續篇「重生三部曲」及作為「第一生」的新歌〈狂人日記〉發表想法。

「新系列及〈狂人日記〉的靈感，啟發自上個系列最後一曲〈風靈物語〉，講述歌中人『肉體死亡』但『靈魂未死』，並轉生到一個『狂人』身上。曲風走 Progressive Rock（前衛搖滾）路線，歌曲的Range（範圍）比以前的作品較闊。記得拍MV時，不像前幾首歌用『Jer』身份去演唱，今次是代入『狂人』角色，花多幾倍能量、精神，我參考喜歡的電影角色小丑（Joker），用盡全力去演出、去唱歌，結果拍完筋竭力疲、意志到極限，抖了兩日。現在想，待演唱會上公開演唱，會否有困難？但愈難愈有勁，相信這類香港少見的曲式，可給廣東歌和樂迷帶來驚喜，我希望繼續盡綿力做多些好歌，給大家多一點音樂上的選擇。」

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】