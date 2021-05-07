平井堅撐台灣菠蘿？新歌〈1995〉MV一個畫面惹台網熱議：台日友好

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-07 11:30

台灣菠蘿竟然出現在日本歌手平井堅的MV裡！除此之外，還有韓國網紅發現韓國超市竟然也買的到菠蘿，今年3月雖然大陸禁止台灣菠蘿進口，但根據農委會統計，今年3月到5月，菠蘿外銷量增加將近6倍。

台日友好！平井堅新歌〈1995〉MV出現台灣菠蘿 這畫面讓台灣粉絲超興奮（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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YouTuber Jaewon：「我今天買了兩個菠蘿，一個是要給我父母跟家人吃，一個可能是要給我朋友們吃。」 韓國網紅超開心，因為在韓國也買得到菠蘿了，雖然一顆大約要台幣120元，將近台灣價錢的兩倍。 YouTuber Jaewonvs家人：「很軟吧，好吃，很喜歡，很軟，沒錯我也覺得很軟，對阿很特別。」 頻頻讚好吃，不過居住在澳洲的YouTuber昏昏，認為菠蘿如果外銷到澳洲，銷量不一定樂觀。

澳洲當地本身就有產菠蘿，價格只要台灣菠蘿的一半，確實比較沒有優勢，不過根據農委會統計，台灣輸往大陸以外的菠蘿增加，約1萬兩千多公噸，外銷量與去年相比成長將近6倍，各界紛紛推銷台灣菠蘿，就是希望能讓更多人，品嘗寶島水果的美味。

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