勁歌金曲｜洪嘉豪新歌被指唱得太細聲　李志剛力撐：監製應記一功

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-10 01:00

昨晚（9/5）播出的TVB音樂節目《勁歌金曲》，在「金榜預測」環節中，林欣彤（Mag）和洪嘉豪接受挑戰，在20位觀眾組成的「音樂選民」前先後演繹自己新歌《不如憎你》和《謎之微笑》。只是相比Mag的18個「讚」，嘉豪只得8個「讚」，他直言是預料之內：「聽歌係好主觀嘅，尤其是我做呢類型，我會形容係廣東歌入面比較少見嘅，大家唔係經常聽，所以有8個已經好開心。」

今晚洪嘉豪唱新歌《謎之微笑》，但反應一般。（直播截圖）

任職運輸的李先生是其中一位沒有點燈的觀眾，他解釋由於聽不到旋律，因此難以判斷會否喜歡：「我覺得啲音樂好似大過你把聲，好似感覺上真係聽唔到你把聲。」不過，從事餐飲業的陳先生就讚賞嘉豪在副歌的處理，認為歌曲演繹手法具新鮮感，聽起來不會過於普通、簡單。

而今晚擔任「音樂導賞團」的港台DJ李志剛（Alex）就不太認同觀眾所說的觀點，他指《謎之微笑》在曲風上貼近80年代的電子音樂風格，又解釋這類型音樂講求人聲與音樂融合：「有陣時你哋聽K歌就係想人聲大啲，覺得後面嘅音樂係襯托嚟嘅，其實唔係，我哋聽歌唔係淨係聽個音樂底，聽歌係全部嘢一齊聽，係咪？我覺得監製同混音應記一功，將你嘅人聲黐咗落個音樂度，兩樣嘢連埋一齊。」看過這集後，相信觀眾會更懂得如何欣賞一首以電子音樂風格為主的流行曲。

趁機會學下點樣欣賞一首電子音樂風格嘅流行曲！（直播截圖）