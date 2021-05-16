89歲胡楓6月開紅館個唱破紀錄　盼創健力士紀錄：聽聞62歲就可以

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-16 20:05

「修哥」胡楓今日（16/5）在尖沙咀舉行記招，宣布《胡楓約你開心派對2021》將在6月19日於紅館舉行，提早一日為歌迷慶祝父親節。修哥身穿桃紅色禮服現身，精神不錯，記招中除了盧敏儀（Money，即主辦演唱會的孫敬安妻子）到場支持外，譚詠麟、林子祥（阿Lam）、黎明、曾志偉、容祖兒、張敬軒等一眾圈中好友紛紛拍片支持修哥，當中阿Lam更說：「未試過有一個90歲嘅人喺嗰度開騷，我哋個個都追緊你，同埋要睇住你100歲嗰陣再嚟過！」而贊助商亦向修哥送上度身訂造的名錶及字畫助興。

修哥將於6月在紅館開騷，再破記錄，Money現身支持。（梁碧玲攝）

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修哥接受傳媒訪問時，談到這次再破在紅館開演唱會最年長藝人的記錄，他謙稱：「估唔到自己有咁嘅機會，好似發夢一樣，唔可以話係『勁』，不過真係好開心。」他又坦言想破健力士世界記錄：「聽聞講62歲就可以，唔知係咪，我好希望可以健康到62歲做呢場騷。」

被問到一眾契仔、契女會否現身紅館支持，修哥稱事前已經多次邀請他們，覺得不好意思，雖然未確認他們是否答應到場，但對他們多年來的支持感到高興。他又談起上契條件：「呢啲都係人夾人，如果大家真真正正覺得好開心，有共同興趣嘅，都可以做我嘅契仔、契女，最緊要係講緣分。」他又指尚未確定演唱會嘉賓名單，指將在一、兩星期後落實。

談及上契條件，修哥指最重要彼此有緣分。（梁碧玲攝）

修哥稱自己的身體狀況良好，相信表演期間如無過量舞蹈，體力將足以應付一晚表演，又不排除會加場：「我初時只係希望開住一場先，因為疫情嘅緣故，唔知之後會點。如果能夠加場，即係代表生意冇受影響，咁咪加場囉。無所謂，加場OK，唔加場都OK。」至於如何慶祝父親節，修哥稱將交由子女安排，不會擔心。