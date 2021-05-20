太極紅館個唱海報從《正義聯盟》攞靈感　劉翁：Gary係太極嘅超人

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-20 22:35

太極樂隊將於8月7-8日，在紅館舉行兩場《Rainbow After Rain演唱會》，這個本來計劃在去年底，於西九舉辦的戶外音樂會，在疫情下一再延期，雖然鍵琴手Gary（唐奕聰）在3月離世，但五子決定繼續籌備個唱，最後幸運地得到進軍紅館的機會。

太極樂隊將在8月7-8日，移師紅館舉行演唱會。

雖然演唱會海報一早在去年10月已經完成拍攝，但在Gary離世後，五子決定捨棄本來在戶外具陽光氣息的海報，按本來的照片重新設計。負責這次海報設計的劉翁接受《香港01》訪問，透露海報靈感來自電影《正義聯盟》：「因為超人死咗，所以嗰張海報係冇咗超人。呢樣嘢對佢哋嚟講好有感受，喺太極裏面，Gary就係佢哋嘅超人，所有編曲、其他麻煩嘅嘢，Gary係完全幫你搞掂晒。當Gary離開咗，佢哋就想做一張類似係咁嘅海報，於是重新揀相，但係就冇重新影過。」

經歷場地改變，加上Gary的離開，劉翁與太極樂隊商量後，決定改變演唱會海報設計。（受訪者提供相片）

說著製作過程，劉翁坦言心情十分沉重，他想起與Gary拍照時的點滴：「今次我想大家著西裝，大家都有一份帥氣，但係Gary曾經講過『我個肚腩咁大個，着西裝唔好睇喎，所以之前都唔敢著西裝。』我應承佢，要幫佢做一套好靚嘅西裝，要著得佢好靚仔。最後佢行出嚟嗰陣話『我真係好靚仔，好耐未著過西裝。』就係有呢一刻，所以執相嘅時候會觸動到自己，冇諗過呢個造型會係幫超人做嘅最後一個造型。」

劉翁坦言製作過程中，心情感到複雜。（資料圖片）

而令劉翁最難過的，是當時演藝界巨星一個一個離世：「我影相都影咗20年，影過好多前輩。喺同一個月入面，我幫第36屆金像獎影過嘅吳孟達，佢離開咗；同一屆嘅廖啟智，佢都離開咗。同一個月入面，Gary都離開埋，佢最後嗰張想係喺10月影海報嘅時候，諗住當PR相，大家開開心心咁影，冇諗過呢張係送畀Gary最後一張相，我諗唔只係我，好多人都會覺得心情好複雜。」

點擊圖輯，懷念今年離世的演藝界人士：

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在演唱會方面，Gary的鍵琴手位置會由黃丹儀頂上，而成員雷有暉（Patrick）接受訪問時透露，演唱會不會特意設悼念環節：「唔會特別安排一部份嚟致敬，因為喺我哋心目中，呢個騷都係我哋6個一齊演出，所以唔需要特登致敬或者懷念，做返我哋應該要做嘅，表達應該要表達嘅嘢就可以。」