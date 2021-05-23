【專訪】關心妍敢用新人作品重返樂壇：佢第一首歌就為我度身訂造

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-23 21:40

相隔5年，關心妍（Jade）推出全新廣東單曲《腍》回歸樂壇，為今年的「療癒三部曲」揭開序幕。Jade在訪問中指，整個企劃合共有5首歌，經過與幕後團隊商討後，決定用《腍》打頭陣，接連再以《愛的告別式》和《原諒的力量》串連故事。 新歌聽起來與過往「關心妍式」情歌分別不大，但Jade指在3年前與填詞人黃偉文溝通時，整個系列是出發自與父親的關係：「呢個係一路以嚟我都好想講嘅題材，我同爸爸好耐冇見，佢離開咗我哋，到最後隔咗好多年，佢喺彌留當中，我哋先再見返面，當中有好多嘅誤解，大家都擺低、原諒咗對方，跟住就離世。」Wyman先寫下《原諒的力量》歌詞，Jade認為作品幫助自己對往事釋懷，決定從療癒關係的步驟開始構思，用音樂療癒聽眾。 Jade過往在傳媒面前甚少提及爸爸，她在單親家庭長大，自6歲時父親離開家庭，分隔足足28年，最後在醫院見最後一面。Jade坦言曾怨恨爸爸，為何她最後選擇原諒？她直言：「可能真係因為自己腍善啦！」 撰文：劉傳謙 攝影：劉智源 場地：Rosewood Hong Kong 香港瑰麗酒店 化妝：Cyrus Lee 髮型：Adrian Au @ Salon Chemistry 造型：HY @ Vchapter_ 服裝：Marques Almeida from Harvey Nichols 配飾：Wink Atelier from On Pedder 鞋履：Rene Caovilla

因腍善原諒父親：不如就咁算！

在爸爸離開以後，Jade就再沒見過父親，她坦言過去曾幻想過雙方見面的畫面。



「原諒唔到嘅係，我唔明點解佢當初唔搵返我哋，可能佢都會覺得我哋點解唔搵佢，當中大家都會帶住好多問號。以前我有諗過，如果喺條街度見到佢，我會點樣鬧佢。但係到最後一刻再見返，佢都好老，嗰一刻我真係心軟，冇再諗返之前啲嘢，反而覺得不如就咁算，一切都已經完結，嗰下真係要學識放低。」

整個「治癒三部曲」由Jade與父親的故事出發。（劉智源攝）

她坦言自少失去父愛帶來的安全感，逐漸在戀愛關係中建立保護機制：「冇咗爸爸嘅愛，細個嘅時候就算係女仔都要好堅強，因為你缺乏咗好大嘅安全感，係一路都冇，變咗會開始自我保護。嗰陣對愛係失去信心，當你中間再遇到一啲對你唔係咁好嘅人，你嘅保護意識會更加強。」不過在認識老公楊長智後，Jade逐漸對愛情重拾信心，更開始從女兒楊榮心（Jovia）身上感受父愛：「佢真係好似一個我從來都冇遇到過嘅爸爸咁樣，佢錫我嘅愛就好似我一路渴望擁有嘅父愛，因為老公，所以我先會有呢個轉變。」

Jade坦言當初對愛情失去信心。（劉智源攝）

雖然新歌交代一段情傷，但Jade的出發點是與父親的關係，她解釋這段療癒過程可以套用在任何一段關係：「每個人嘅傷痛點都好唔同，有啲可能係傷得佢好深嘅愛情，有啲可能係親情，講緊一段關係嘅破裂；有啲可能係友情，因為一啲小事反咗面。配合喺唔同人嘅身上，要療癒嘅嘢都唔同，但係整個過程同方法都係一樣。」

遇到的心結可能不一樣，但Jade認為療癒的過程都是一樣。（劉智源攝）

餐廳經理為Jade作曲

《腍》創作班底除了過往曾經合作的Wyman及Johnny Yim（嚴勵行）外，作曲方面更與新人彭嘉維合作。在這三年間，Jade坦言曾收過不少demo，但最後仍覺得有美中不足，決定繼續等待：「中間有收過唔同嘅歌，有啲都係好好，但係呢個療癒系列有一啲嘢係特定需要，而喺呢啲歌入面係搵唔到。但係彭嘉維呢首曲係好啱做成個系列嘅開頭，的確感覺到嗰種恨同埋腍善。」

新歌邀得新人彭嘉維作曲，原來這是彭嘉維第一首創作作品。（彭嘉維Instagram圖片）

相信大部份讀者都未聽過彭嘉維的名字，其實這位音樂人過往並沒有推出過任何作品，亦是一位行外人，目前擔任餐廳經理。Jade認為整個過程十分奇妙：「佢係完全未寫過歌，呢首歌只係第一首作品，但係佢好鍾意音樂，亦都係我嘅歌迷，原來佢係專登寫畀我，一路諗住我嚟寫呢首歌。我收到呢首歌嘅時候，我以為呢個人肯定係作過好多首歌，或者佢已經有其他作品，但係呢首原來係佢第一次創作，就為我度身訂造，收到嗰一刻我好震驚。其實每一個人都可以追夢，唔一定要喺呢個音樂圈，可能你做緊其他嘢，但係同時好鍾意音樂，咁你都可以一齊追。」

Jade認為這是一個圈外人追夢的奇妙故事。（劉智源攝）

為改曲風親自監製：比監製鞭自己嚟得更痛

在訪問中，Jade也率先披露《愛的告別式》的創作過程，歌曲由自己作曲及監製，希望在音樂上帶來改變。近年她開始認識林家謙、Serrini等新生代唱作人的作品，希望從中學習，令新曲貼近當下樂壇潮流：「呢首歌係講緊自己開始冷靜返，講緊呢幾年嚟感受緊嘅事，亦都想感受下呢個時代，依家聽緊邊啲種類嘅歌。呢首歌同以前啲歌係完全唔同，會有啲似大家時下聽緊嘅嘢。」

關心妍相當緊貼現今樂壇潮流，亦非常欣賞新生代的唱作人，如林家謙和Serrini等。（劉智源攝）

不過，Jade坦言錄音過程相當艱辛，由於自己兼任監製，所以在錄音室內一直堅守嚴格要求：「我都鞭策得自己好勁，我諗係比監製鞭自己嚟得更痛。我要將一啲壞習慣同唔啱嘅情緒全部鞭走晒，有時就算錄得好好，但係聽得出自己啲壞習慣之後，我就即刻話唔得，要從頭嚟過。可能歌迷會覺得，呢個都係關心妍，但係會係一個全新嘅關心妍。」

Jade身兼下一首歌《愛的告別式》作曲及監製，她稱對自己的要求非常嚴格。（劉智源攝）

擬開紅館四面台賀出道20周年

明年迎接出道20周年，Jade希望歌迷喜愛今年新作，來年將集合新歌及過往經典作開騷，回饋樂迷：「可能有朋友都好鍾意《C-12》（2014年推出EP）入面啲歌，都好耐冇唱過，咁帶埋《關家姐》等等嘅歌，喺20周年就開紅館。呢個都係我其中一個夢想，我好想喺20周年試下開四面台，之前都係三面台，因為啲期撞咗所以拆唔切台，如果可以喺20周年企一次四面台，咁就無憾啦！」