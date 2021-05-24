【樂壇核數師】MIRROR新歌登三台冠軍　打破15年前軟硬天師記錄

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今個星期男團MIRROR繼續強勢，除了成員單曲繼續有好表現外，今年第一首團歌《WARRIOR》更一舉登上商台、新城榜首，贏得成軍以來第一首三台冠軍歌。再整合上星期的數據，原來繼容祖兒（Joey）《東京人壽》後，《WARRIOR》成為今年第二首「903專業推介」雙周冠軍歌。

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雖然《WARRIOR》在今個星期「Chill Club推介榜」落榜，但仍無阻MIRROR成為繼2006年軟硬天師後，第二支能登上商台兩個星期榜首的組合。當年軟硬天師憑《好兄弟》，在第31及32周登頂，繼1996年《唔知係咩嘅我就點會講》後再奪雙周冠軍歌。不過，MIRROR卻與四台冠軍擦身而過，相信不少「鏡粉」會感到美中不足。今個星期成功截胡，贏下ViuTV冠軍的是鄭欣宜（Joyce）《@princejoyce》，成為第四首2021年五台冠軍歌，意味今年過了僅僅5個月，五台冠軍歌數量已經超越上年。

今個星期「Chill Club推介榜」冠軍歌是鄭欣宜 feat.ANSONBEAN《@princejoyce》（資料圖片）

點擊圖輯睇2021年第20周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，Kerryta新歌空降Top10 ：

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「中文歌曲龍虎榜」，衛蘭新歌奪冠：

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「勁爆本地榜」，姜濤有望衝擊四台冠：

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「Chill Club推介榜」，鄭欣宜奪五台冠軍：

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「勁歌金榜」如常報榜，：

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