勁歌金曲︱單立文堅持講真話　讚馮允謙有才華：我想佢快啲出頭

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-25 22:20

單立文（豹哥）今晚（25/5）現身電視城，再次以「音樂導賞團」身份參與音樂節目《勁歌金曲》錄影。對於上集評論被網民指太過火，豹哥稱未有留意網上留言，認為當時只想直接點出歌手遇到的問題：「我哋到一啲問題，或者搵到一啲令佢哋快啲達到目標嘅方法，我話一話畀佢聽，我係真心咁覺得先講，但係每個人都係唔同嘅個體，諗法係好主觀，所以我都唔會再評論或者聽佢哋（網民）嘅回應。」

豹哥現身電視城，參與《勁歌金曲》錄影。（梁碧玲攝）

豹哥亦為上集指馮允謙（Jay）沒有大熱作的評論解話，認為對方有才華，一心想對方儘快突圍而出，令作品深受廣泛認識：「我話過Jay Fung係一位好努力、好全面嘅音樂人，周身刀、張張利，我講晒呢啲屬於自己嘅觀感，但係感覺佢係到樽頸位，我好想佢啲歌係畀人廣泛認識。我係讚緊佢，同時戥佢好心急，我覺得Eric Kwok有好多金曲，真係做到雅俗共賞，係好好嘅參考對象，所以想佢聽下，睇睇有冇一啲諗法。有才華嘅人遲早都會出頭，但係我想佢快啲出頭。」

豹哥現身電視城，參與《勁歌金曲》錄影。（梁碧玲攝）

豹哥直言，這次錄影將繼續上集作風：「我係講真心話，係講事實，我係唔會𠱁你，如果真係要我𠱁你，我做唔到。咁講假話我係可以做，但係我覺得唔應該欺騙你，欺騙觀眾，呢個唔啱我嘅身份。我算係喺呢行好耐嘅人，講嘅嘢唔係嬉戲，係有份量，如果我切切實實見到呢個問題，我真係要講出嚟。」