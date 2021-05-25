勁歌金曲︱Eric Kwok讚單立文夠坦白：佢唔係想打擊Jay Fung！

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-25 23:00

Eric Kwok（郭偉亮）今晚（25/5）現身電視城，參與音樂節目《勁歌金曲》錄影。對於上集評論被網民指太過火，他不同意有留言稱節目不尊重歌手，稱觀眾及音樂人的意見都出於善意：「今時今日睇網上評論嘅苛刻程度，比起我哋節目，完全係蚊髀同牛髀。今時今日大家都要面對網上欺凌，如果去到個個都有資格評論嘅時候，點解上嚟呢個節目講反而係問題？何況我哋唔係人身攻擊，真係好用心畀一啲有用嘅意見，當然歌手可以唔聽，但係呢啲係出於善意。」

Eric Kwok現身電視城，參與《勁歌金曲》錄影。（梁碧玲攝）

再談到上集單立文（豹哥）先後評價菊梓喬（HANA）和馮允謙（Jay），Eric喜見節目播出後，媒體都有針對新歌作出報導，認為讀者可以透過新聞了解樂壇。他亦佩服豹哥能在鏡頭前直接點出HANA的不足：「我諗菊梓喬係想有啲改變，所以想有啲唔一樣嘅編曲。我覺得有改變嘅心係啱嘅，但係講到呢首歌有啲Rock（搖滾）嘅嘢，咁啱豹哥真係有Rock底，所以聽到之後會敏感啲。我好開心見到佢肯開心見誠咁講出嚟，真係冇乜人會肯喺大氣電波講呢啲嘢。其實我都唔係Rock底，佢肯袋錢落我袋真係好開心。」

Eric喜見豹哥能在鏡頭前說實話，自己亦獲益良多。（梁碧玲攝）

至於豹哥指Jay未有大熱歌（Mega Hit）的言論，Eric認為他是出於善意：「我諗佢講緊係一啲琅琅上口嘅金曲，我諗佢唔係想打擊Jay Fung，而係想推動佢。」他又認為Jay的作品出色，稱得上是位成功的唱作人：「我係覺得Jay Fung啲歌好聽嘅，亦都覺得作為歌手，或者講緊自己寫歌，唔一定要有大Hit歌先叫成功，只要好聽就得，我覺得Jay Fung絕對做到呢樣嘢。」