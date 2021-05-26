【勁歌金曲】泳兒拍《聲夢》不適入院睇中醫調理：可能食嘢唔定時

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-26 01:30

泳兒近期除了忙於宣傳新歌，亦要肩負TVB歌唱比賽《聲夢傳奇》導師重責，卻在節目中透過鏡頭交代，曾因身體不適需要入院治療。她周二（25/5）現身電視城，參與《勁歌金曲》錄影時交代近況，指自己身體狀況已有好轉：「真係有日見好暈，行唔到直線，所以就入咗醫院。其實最後都檢查唔到有好大問題，我嗰陣照胃、照腸，連腦都照埋，搵陣啲呀嘛，最後都係畀咗啲胃藥我，之後再去睇中醫慢慢調理。其實好咗好多，只係個胃都會有少少唔舒服，可能自己食嘢唔係咁定時。」

泳兒與師妹許靖韻一同現身電視城，參與《勁歌金曲》錄影。（梁碧玲攝）

泳兒坦言最近的確較過往忙，尤其身兼《聲夢》導師的她，要每個星期再抽時間協助學員選曲、排練，只求他們在台上達到最佳狀態，有時候甚至會將自己工作先放在一旁，先解決學員遇到的問題。她坦言同時兼顧歌手及導師工作有難度：「從頭到尾都覺得坐上導師呢個位係好難，除咗教都要做好每一個決定，佢哋因為冇乜經驗，所以會想問返我哋意見。我哋都係盡力幫佢哋做好，其實見到佢哋都覺得辛苦，例如佢哋要兩日排好一隻舞，但係你叫我做都真係未必得。」

泳兒坦言身體已經逐漸康復，唯獨胃部依然會有不適。（梁碧玲攝）

近日有網民在網上討論區提出問題，認為泳兒唱功了得，卻不明白為何至今依然未能稱得上是當紅歌手。泳兒慶幸自己初出道時已有代表作，但認為樂迷或許對自己了解未夠深入，因此知名度未及其他歌手：「可能大家對我嘅認識都係嚟自以前嘅歌曲，都係一啲慢歌、情歌，但係當中未包含晒自己嘅經歷，所以我依家會開始嘗試自己鍾意嘅暗黑曲風，有好多自己故事放咗入去，希望大家可以透過呢啲歌更加了解我，之後再決定係咪要繼續支持泳兒。」她為有網民貼文替自己感到不值而感到高興，又指：「依家紅唔紅都代表緊啲聽眾係咪會支持，我只係盡力做好自己每一個作品，做好作為一個歌手，依家就加埋導師呢個崗位，至於最後大家係咪繼續鍾意泳兒，就只能夠交返畀聽眾選擇。」