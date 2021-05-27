獲關心妍邀請合唱新歌　《造星III》CY唔敢話唱得：我唱到好哽耳

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-05-27 20:35

曾躋身ViuTV選秀節目《全民造星III》十強的CY（陳澤言），早前接受關心妍（Jade）邀請在網台節目《Music Panda》合作，二人事隔兩個多月後再度合作，在今日（27/5）推出Jade新歌《腍》的原聲版（Acoustic）。

Jade今次邀得自己的學生CY一起合唱，推出《腍》合唱版。

或許很多讀者都會對Jade邀請CY的原因感到好奇，原來CY跟隨Jade學唱歌已有一段時間，這次合作既是再續師徒緣，也正好為CY踏足樂壇鋪路，在發表出道作前打下一支強心針。CY坦言最初獲邀時感到十分驚訝：「真係無諗過會得到Jade邀請，尤其之前無試過同人合唱，覺得好神奇！但同時都有壓力，不過依然好開心好興奮！」

原來CY係Jade學生！

Jade大讚學生唱功了得，直言最初決定要做合唱版時，對方是心中首選：「CY真係唱家班，我呢首歌唔易唱，佢入到錄音室都要練，但係佢好快pick up 到，原來首歌比較適合男仔唱，佢唱得好好。」被前輩讚賞，CY開心之餘也謙虛：「唔好咁講啦，我覺得自己無Jade唱得好，我唱到好哽耳就真。不過今次真係一個好好學習機會。」

早前Jade接受《香港01》專訪時指，期望明年能在紅館開一個四面台的演唱會，在自己入行20周年時達成心願。被問到籌備進度時，她透露目前已經入紙紅館，希望明年能如期舉行：「對上一次紅館演唱會係十年前，下年都係我入行二十周年，所以希望今次入紙成功，可以同班樂迷見下面之餘都好有意義，我自己都好期待！到時請埋CY嚟做嘉賓，一齊再合唱！」CY聞言即開心表示：「好呀，我正想問，請唔請我一齊唱呀。」