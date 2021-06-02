廣東爆谷｜張敬軒獻唱時代曲　《明日之廣東歌》預購極速秒殺

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-06-02 19:30

由Colin主持的叱咤903電台節目《廣東爆谷》，逢星期一至五晚上9時至11時，都會邀請到多個歌手及音樂單位，分享他們喜愛的廣東歌曲，即席獻唱不同年代的代表作。而昨晚就邀請到張敬軒，於AVON錄音室獻唱多首他喜愛的時代曲。

張敬軒即場獻唱多首廣東歌。

節目中，軒仔表示：「10年代算係我最茂盛嘅時候，當時我已經加入咗香港樂壇一段時間，感覺自己融入咗呢度，係樂壇一份子。嗰時香港樂壇主要以樂隊同唱作歌手為主，音樂性好強，我哋「創作4小強」包括我、方大同、王菀之同張繼聰都創作咗唔同嘅音樂作品。」軒仔帶來首次公開獻唱的王菀之作品《 突然一生人》，更大讚王菀之的作品猶如詩詞一般優美。接著軒仔獻唱出葉德嫻的《不捨也為愛》他指：「綵排呢一首歌嘅時候，我都忍唔住唱到有啲哽咽，好多廣東歌歌詞都會記錄當下嘅生活形態同社會面貌，而呢一年我有好多朋友因為種種原因離開香港，我自己都係一個背井離鄉嘅人，呢一種離愁別緒嘅心情令我好感慨，同一個地方，同一份歌詞，今日再唱另有一番味道。」

「創作4小強」包括我、方大同、王菀之同張繼聰。

接近節目尾聲，軒仔獻唱出70年代電視劇主題曲《明星》，他說道：「哥哥(張國榮)、梅姐(梅艷芳)、籮記(羅文)、Deanie 姐 (葉德嫻) 等等嘅天王巨星都曾經喺AVON錄音室錄音，所以今晚喺度好希望用呢首歌向佢哋致敬。」

張敬軒即場獻唱多首廣東歌。

另外，Colin由去年7月1日，展開了一連365日的《明日之廣東歌》企劃，由資料蒐集、篩選和整合，用一年時間寫下廣東樂壇歷史和野史，結集成《明日之廣東歌》收藏本，於昨日開始預購15分鐘便售罄。談及《明日之廣東歌》企劃，軒仔笑言：「真係傻佬先會咁做，將橫跨幾個年代嘅廣東歌通史集結成呢本《明日之廣東歌》收藏本，好多謝你為香港樂壇做咗呢件事！」