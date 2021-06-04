TWICE《Taste of Love》子瑜造型罕露性感　低胸吊帶裙曬完美身材

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-04 23:00

TWICE即將在6月9日推出第十張迷你專輯《Taste of Love》，先前已先推日本單曲〈Kura Kura〉暖身，如今也秀出眾多團員個人全新獨照，TWICE大破尺度，子瑜更穿低胸洋裝小露性感，照片公開僅短短15小時，就吸百萬讚。

台籍成員周子瑜在TWICE的人氣一向高，這幾天適逢TWICE即將推出新作，陸續發出新消息，早讓粉絲等待得心癢癢，如今更從1日凌晨開始，逐一公布9名成員的個人新照，主要帶出夏季清涼風格。

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子瑜穿著Dior花紋絲緞面料改造成的短版貼身小可愛、高腰熱褲，用手撐著下巴，45度角看著鏡頭，展現青春美，隨後又秀出站在吧檯的新照，只見她穿著細肩帶低胸花色貼身洋裝，充滿夏日氣息，呼告夏天即將要到了。

粉絲見狀紛紛直呼，「身材好就是要這樣穿啊，又可愛又性感的」、「子瑜女神」、「完美的身材配上完美笑容」，百萬讚數也迅速達成。

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