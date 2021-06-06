Chill Club演唱會︱姜濤小休後自認狀態麻麻：好多地方唱錯歌詞

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-06 01:30

ViuTV昨晚（5/6）在旺角麥花臣場館舉行《Chill Club A New Stage》音樂會，男團MIRROR人氣成員姜濤和陳卓賢（Ian）擔任其中兩位表演歌手。前者在小休過後再度投入工作，他坦言狀態有待改善：「其實今日都幾緊張，可能之前都唞過一段時間，反而太耐冇出席公開場合，會有少少唔適應。身體上係已經休息得好足夠，只係精神上仲係有啲緊張。（狀態咁好，係咪已經準備好全面投入工作？）唔係呀，我今晚狀態麻麻哋咋，好多地方都唱錯歌詞，又有啲位唔夠氣，但係精神上都應付到嘅，汲取下經驗，過咗今晚再睇返片，睇下可以點改。」

姜濤和Ian在《Chill Club A New Stage》中獻唱。（葉志明攝）

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姜濤和Ian都指今晚與林二汶、林家謙等歌手合唱機會難逢，有幸能在表演期間向他們偷師。Ian特別提到與Serrini合唱《致姍姍來遲的你》，指自己一直期待在舞台上翻唱這首歌：「嗰首歌我本身已經好鍾意，但係我哋平日都好少有機會同女歌手合唱，之前我都冇試過唱，今次可以唱到，仲要係喺現場唱，真係好興奮。同埋Serrini好外向，成日都充滿能量，帶動到氣氛，同佢唱歌嗰陣感覺到氣氛都係好開心。」

姜濤和Ian指Serrini喺表演前問過花姐意見。（葉志明攝）

姜濤也對與Serrini合作念念不忘，認為與對方合唱《愛情簽證申請》時較為放鬆：「佢係一個可以令你冇咁緊張嘅人，我臨唱之前都仲係好緊張，但係佢一上到嚟真係會畀到能量我。」談到對方早前在Facebook指，今次合作已得到經理人花姐批准，甚至完騷後合照都不敢有太多身體接觸，姜濤相信歌迷同樣不介意：「佢有特登過嚟問，當然我哋都好開心，佢完全唔介意，話點就點，因為佢可能驚歌迷會介意，放心放心，冇事冇事，隨便隨便！」至於林家謙在《神奇的糊塗魔藥》時輕輕摸Ian下巴，Ian直言已有心理準備：「佢綵排嘅時候都有咁做，可能佢唔係好知自己發生緊咩事，純粹係想咁做。我估佢唔係想食住個潮流，好似好多MIRROR兄弟逗我下巴，可能真係心血來潮啩。」

Ian話呢一幕原來喺綵排嘅時候已經出現過！（葉志明攝）

談到《調教你MIRROR》即將播出，姜濤和Ian都有意相約其他兄弟一起觀看首播，姜濤更指：「其實Jer（柳應廷）之前真係有講過話請食飯，不如就趁呢次機會啦。如果佢肯請，我一定會聚埋一齊，順便睇埋首播。（Ian：成唔成事就要睇Jer。）冇錯，請網民積極參與，Tag一Tag Jer入嚟。」