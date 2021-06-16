乃木坂46｜松村沙友理畢業演唱會香港人都睇得到！周三作海外直播

撰文： ATC Taiwan 最後更新日期： 2021-06-16 23:30

疫情時代，從前遙不可及的海外演唱會反而大幅降低門檻！由秋元康製作、曾多次訪港舉辦演唱會的日本女子偶像團體乃木坂46，6月22日（二）、23日（三）將在橫濱Arena舉辦為期兩天的「沙～友～Ready？ ～沙友蘋果軍團演唱會／松村沙友理畢業演唱會～」。其中6月23日（三）的演唱會，將在直播平台Stagecrowd上進行海外售票及直播，讓海外粉絲也有機會透過螢幕欣賞這次的演出。

作為乃木坂46的元老成員之一，松村沙友理亦曾多次訪台，除2018年時在漫畫博覽會舉辦乃木坂46粉絲見面會外，2019年也曾受新北耶誕城邀請代表乃木坂46參與開幕點燈活動，引起旋風，而在2019、2020年兩次的乃木坂46台北小巨蛋演唱會上，也都可以看到松村沙友理登台演出，在港、台兩地十分有人氣。

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松村沙友理即將從乃木坂46畢業，這次的演唱會將是她作為乃木坂46成員最後的舞台。松村沙友理自2011年起以乃木坂46的1期生身分展開演藝活動，甜美可愛的形象與沙友蘋果的綽號深植人心，除了平時的偶像活動，松村沙友理也擔任時尚雜誌『CanCam』的專屬模特兒等，多方面活耀於演藝界。

本次演唱會將分為兩部份，分別是由松村沙友理領軍的五人團體“沙友蘋果軍團”的演唱會，以及乃木坂46成員一同出演的松村沙友理畢業演唱會。沙友蘋果軍團除了軍團長的松村沙友理、現役成員的寺田蘭世之外，已畢業的前乃木坂46成員伊藤かりん、佐佐木琴子、中田花奈也將特別回歸參與演出這場意義非凡的畢業演出。

粉絲們千萬不要錯過松村沙友理在乃木坂46的最後一場演唱會，敬請期待線上直播的精彩演出吧！

（本圖獲「ATC Taiwan」授權轉載）

【直播情報】 ◇演唱會名稱 『沙～友～Ready？ ～沙友蘋果軍團演唱會／松村沙友理 畢業演唱會～』 ◇演出名單 沙友蘋果軍團演唱會：松村沙友理、伊藤かりん、佐佐木琴子、寺田蘭世、中田花奈 松村沙友理 畢業演唱會：乃木坂46成員 ◇直播日程 台灣時間 2021年6月23日(三) 開場15:30 | 直播開始16:30(預定) ※日本時間 開場16:30 | 直播開始17:30(預定) ◇直播門票售價 3,500 日圓 ◇直播門票販賣期間 線上演唱會直播門票現正熱賣中！ 販售至演唱會當日6月23日(三) 21:00（※日本時間22:00）為止 ◇重播 2021年6月23日(三) 21:00（※日本時間22:00）開始，僅重播一次，不可回放 ◇直播平台 Stagecrowd ◇海外直播國家・地區 台灣、香港、新加坡、泰國、韓國、美國、英國、德國、其他國家與地區 ◇海外直播門票販賣網址 https://bit.ly/34Gfjpw

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】