靚媽圍爐︱古巨基出山大談湊仔經　自爆囝囝聽《傷追人》感動到喊

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-19 17:35

明天（20/6）是父親節，上年3月宣布榮升父親的古巨基，最近一直閉關照顧兒子Kuson，久未公開露面。昨晚（18/6）基仔終於出山，參予網台ChillGOOD TV《靚媽圍爐》的父親節特別直播，與關心妍、張美妮及孫慧雪一同大談揍仔經。期間基仔分享幾條私家影片，指囝囝除音樂感靈敏外，也是一個感情敏銳的人。

基仔終於出山啦！

在其中一條影片中，基仔對著Kuson唱起《傷追人》，唱到一半囝囝竟然激動落淚，令三位主持都十分驚訝，畫面中Kuson楚楚可憐樣子也是十分可愛。基仔透露，他在拍片前曾參考外國影片：「有一個外國嘅媽媽唱歌畀BB聽，嗰個BB都係好感情豐富，媽媽唱得愈嚟愈激昂，佢就開始流眼淚。咁不如我都試下啦，唱自己嘅歌畀佢聽，我冇諗過佢嘅反應係好似睇緊一啲歌唱比賽嘅觀眾咁。」

基仔聽過不少人反映，自己的歌曲能打動聽眾，卻沒想到年僅約1歲的Kuson也被爸爸歌聲深深感動，他認為囝囝十分感性：「我覺得佢係一個情感好敏銳嘅人，但係又會鍾意一啲有節奏嘅歌。其實我依家將呢一年幾嘅點滴好似拼圖咁整合埋，睇下佢大個咗嘅性格應該係點。」他又指Kuson較喜歡K-Pop：「佢好鍾意一首兒歌叫《Banana ChaCha》，而呢首兒歌有好多crossover，其中一個版本就係聯乘女團MOMOLAND，佢好鍾意睇呢個女團嘅版本，每日都要睇。依家除咗嗰條片之外，仲會有一啲其他相關影片，佢係會睇埋呢個女團其他歌嘅MV。」

基仔指Kuson鍾意聽MOMOLAND版本嘅《Banana ChaCha》，仲因為MOMOLAND而開始聽K-Pop！（MV截圖）

基仔也在節目中預告，未來將有新音樂企劃：「其實係已經成形緊，我諗下個星期就會有啲嘢公布。係公布咋，未聽得㗎！」他又指等到全面出山後，或會考慮到不同平台唱歌。