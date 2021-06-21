關心妍新歌交代前作MV疑點　憶大屋拍攝臨收工遇停電似拍鬼片

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-21 19:15

關心妍（Jade）日前推出「療癒三部曲」第二步《愛的告別式》，早前Jade接受《01眾樂迷》專訪時透露，新歌親自作曲和監製，並由新晉詞人Oscar執筆，她說：「新歌係我近年喜歡嘅音樂種類，特別為三個療癒步驟寫嘅，以前有首歌叫《放生》，但係呢個時代應該點表達「明白放過你是放過自己」呢？曾經都試過唔少新嘗試，好似《C-12》專輯、《龐貝·21世紀》、《玉石樂隊》等，《愛的告別式》是20年來從未試過的種類。」

Jade日前推出《愛的告別式》，是「療癒三部曲」第二步。

《愛的告別式》MV上架，故事情節可說是《腍》的前傳，當中除解說男女主角認識的經過，亦交代著Jade得知丈夫外遇後的心路歷程，雖然部份畫面與《腍》MV重疊，但將兩部MV的故事串連後，故事性更為完整。而MV撞車一幕也再度掀起網民議論，Jade也為這一幕親自解說：「大家都問究竟係撞車還是報復？其實MV入面著住紅色衫，個樣好惡嘅我只係一個幻想，嗰一段報復係冇做到。喺第二部MV大家就會解構返，點解我要報復，嗰個男人做咗啲乜，第三者點解會搭上我嘅另一半，亦交代佢鍾意一個比佢成熟好多嘅男人。」

上集出現的剎車畫面，Jade解釋當中只是交通意外，與幻想中的報復情節無關。（《腍》MV截圖）

MV在一間豪華大屋拍攝，導演特別營造詭異氣氛，Jade說：「拍最後一個鏡頭，大家都以為可以收工之際，突然跳fuse，全屋冇晒燈，加埋我個look都幾恐怖，好似拍緊鬼片，好彩好快搶修好，完成拍攝交返間屋俾人。」

Jade口中較為恐怖的經歷，來自《腍》MV中一開始的場景。（資料圖片）

Jade亦找來一位閨蜜，客串拍攝揭發丈夫外遇一幕，她說：「我們由小學認識至今，拍嗰陣都幾心寒，好真實咁，拍嗰陣心諗如果真係發生會點樣應對？所以呢幕好投入，哈哈！」